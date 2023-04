Hádzanárky figurujú pred žrebom kvalifikácie ME 2024 v druhom koši

Nasadenie tímov pred žrebom kvalifikácie ME 2024:



I. kôš: Francúzsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko, Španielsko, Čierna Hora, Chorvátsko



II. kôš: Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Severné Macedónsko, SLOVENSKO, Island



III. kôš: Portugalsko, Ukrajina, Turecko, Taliansko, Faerské ostrovy, Grécko, Litva, Kosovo



IV. kôš: Izrael, Fínsko, Luxembursko, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Azerbajdžan, Bulharsko

Zürich 19. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky zaradili pred žrebom kvalifikácie ME 2024 v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku do druhého výkonnostného koša. Súperky spoznajú vo štvrtok po 17.00 h v Zürichu. Na európskom šampionáte naposledy štartovali v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.Slovenky minulý týždeň neuspeli v baráži o tohtoročné MS, keď favorizovanému Chorvátsku podľahli v oboch stretnutiach. V boji o ME budú mať po rozšírení účastníkov záverečného turnaja zo 16 na 24 výraznejšiu šancu, keďže postup si zabezpečia prví dvaja z každej skupiny a navyše aj štyri najlepšie tímy z tretích priečok.Žreb rozdelí 31 tímov do siedmich štvorčlenných a jednej trojčlennej kvalifikačnej skupiny. Slovenky sa určite nestretnú so sedmičkou reprezentácií, s ktorými figurujú v druhom koši - sú nimi Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Severné Macedónsko a Island. Kvalifikácia sa bude hrať v troch termínoch – v októbri 2023, vo februári/marci 2024 a v apríli 2024. V každom odohrajú družstvá po dva zápasy, spolu je to šesť kôl, počas ktorých sa tímy stretnú každý s každým doma a vonku.Európsky šampionát v roku 2024 sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra, pripomenul portál slovakhandball.sk.