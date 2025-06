Hádzanárky Györu zdolali Odense a obhájili titul v Lige majstrov

Budapešť 1. júna (TASR) - Hádzanárky maďarského ETO Györ obhájili titul v Lige majstrov. V nedeľnom súboji o prvenstvo na turnaji Final Four v Budapešti zdolali dánsky tím Odense Handbold 29:27 a cennú trofej získali už siedmykrát v histórii.



Györ predtým triumfoval v Lige majstrov aj v rokoch 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 a 2024. Pre Odense to bola prvá finálová účasť v histórii súťaže. Tretiu priečku obsadil ďalší dánsky klub Team Esbjerg, ktorý v súboji zdolaných semifinalistov uspel proti Metz Handball 30:27.







Final Four Ligy majstrov v Budapešti



finále:



Györi Audi ETO KC - Odense Handbold 29:27 (20:15)



Najviac gólov: Brattsetová-Daleová, Nze Minková a Housheerová po 6 - Höjlundová 5, Vinterová Burgaardová a Deilová po 4







o 3. miesto:



Team Esbjerg - Metz Handball 30:27 (17:16)



Najviac gólov: Reistadová 8, Möllerová 7, Emmeneggerová 5 - Bouktitová 6, Jacquesová 5, Granierová 4