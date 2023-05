Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda triumfovali nad Michalovcami

HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 31:21 (15:11)



/stav série: 1:0/

druhý zápas - streda 17. mája o 17.30 h:



MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda



prípadný tretí zápas - nedeľa 21. mája o 18.00 h:



HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce

Dunajská Streda 13. mája (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda triumfovali v prvom finálovom zápase play off o majstra SR doma nad obhajcom prvenstva MŠK Iuventa Michalovce jednoznačne 31:21. Séria sa hrá sa dve víťazstvá, takže DAC môže už v stredu v Michalovciach (17.30 h) vybojovať svoj historicky prvý titul.Dunajskostredčanky v tejto sezóne premiérovo vyhrali nadnárodnú MOL ligu a do play off išli z prvej priečky. V súboji o zlato sú tretíkrát za sebou, ale Iuvente vo finále doteraz vždy podľahli. Michalovce majú šancu stať sa národnými šampiónkami už pätnástykrát v histórii, z toho dvanástykrát v sérii.