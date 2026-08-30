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Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zdolali Sokol Písek 41:29

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľala Lara Buričová, ktorá strelila 11 gólov. Hostkám k lepšiemu výsledku nepomohlo ani 12 gólov Ivety Korešovej.

Autor TASR
Dunajská Streda 30. augusta (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zvíťazili nad Sokol Písek 41:29 v nedeľňajšom zápase 1. kola Doprastav ligy. Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľala Lara Buričová, ktorá strelila 11 gólov. Hostkám k lepšiemu výsledku nepomohlo ani 12 gólov Ivety Korešovej.



Doprastav liga, 1. kolo

HC DAC Dunajská Streda – Sokol Písek 41:29 (19:14)

Najviac gólov: Buričová 11, Jankulovská, Pastorková a Molnárová po 6 - Korešová 12/7, Holeňáková 5. Rozhodcovia: Gabriš, Veselka, TH: 1/1 - 7/7, vylúčené: 2:2, 189 divákov.
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