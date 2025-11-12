< sekcia Šport
Hádzanárky Hodonína nestačili na Olomouc
Na prvé body v sezóne stále čaká tím Handball Hodonín, ktorý nestačil na DHK Zora Olomouc 29:34.
Autor TASR
Praha 12. novembra (TASR) - Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa vyhrali v stredajšom zápase 9. kola MOL ligy na palubovke úradujúceho slovenského šampióna MŠK Iuventa Michalovce 31:27. Hosťujúce hráčky tak v neúplnej tabuľke poskočili na druhé miesto. Michalovce sú šieste. Na prvé body v sezóne stále čaká tím Handball Hodonín, ktorý nestačil na DHK Zora Olomouc 29:34.
9. kolo MOL ligy - sumáre
Handball Hodonín - DHK Zora Olomouc 29:34 (13:14)
Najviac gólov: Štipčáková 8, Beke 7, Štefánová 5 - Gabrhelová a K. Kubálková po 6, A. Kubálková a Daňková po 5, vylúčené: 1:2, rozhodovali: Hanák, Pavlíček
MŠK Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa 27:31 (14:16)
Najviac gólov: Dvorščáková a Soskydová po 7, Pereirová Costová 4 - Ščípová a Holešová po 8, Königová 3, vylúčené: 4:2, rozhodovali: Budzák, Záhradník
