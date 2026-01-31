< sekcia Šport
Hádzanárky Michaloviec nastúpia vo štvrťfinále proti Venlu
Venlo má právo hostiť prvý zápas 21./22. marca, odveta bude o týždeň neskôr v Michalovciach.
Autor TASR
Herning 31. januára (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce sa vo štvrťfinále Európskeho pohára EHF stretnú s holandským tímom Cabooter Fortes Venlo. Rozhodol o tom sobotný žreb v dánskom Herningu.
Venlo má právo hostiť prvý zápas 21./22. marca, odveta bude o týždeň neskôr v Michalovciach. V tabuľke holandskej najvyššej súťaže patrí Venlu momentálne 6. miesto. Ak sa Iuventa dostane medzi elitné kvarteto, v semifinále ju bude čakať úspešnejší z dvojzápasu medzi tureckým Bursa Büyüksehir BSK a gréckym A.C. PAOK Solún (termíny zápasov sú 18./19. apríla a 25./26. apríla). Iuventa by v semifinále začínala rovnako vonku.
Iuventa sa do štvrťfinále EP dostala štvrtýkrát za sebou, keď v tomto ročníku už vyradila holandský Quintus a chorvátsky ŽRK Split. Dvakrát, vrátane vlaňajška, sa jej púť skončila v semifinále a najväčší úspech dosiahla v sezóne 2023/2024, keď prehrala až vo finále so španielskym Atticgo Elche.
žreb štvrťfinále Európskeho pohára EHF žien:
Cabooter Fortes Venlo - MŠK IUVENTA MICHALOVCE
Costa del Sol Malaga - Házená Kynžvart
Bursa Büyüksehir BSK - A.C. PAOK Solún
Club Balonmán Atlético Guardes - Atticgo Bm Elche
žreb semifinále Európskeho pohára EHF žien:
Costa del Sol Malaga/Házená Kynžvart - Club Balonmán Atlético Guardes - Atticgo Bm Elche
Bursa Büyüksehir BSK/A.C. PAOK Solún - Cabooter Fortes Venlo/MŠK IUVENTA MICHALOVCE
