< sekcia Šport
Hádzanárky Iuventy Michalovce remizovali s Házenou Kynžvart 21:21
Iuventa je v tabuľke s 9 bodmi na piatom mieste.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce remizovali v stretnutí 7. kola MOL ligy doma s českým Házená Kynžvart 21:21. Iuventa je v tabuľke s 9 bodmi na piatom mieste, hosťujúce hráčky stratili body len druhýkrát v sezóne a na prvý DAC strácajú v neúplnej tabuľke bod. Na druhom mieste ich vystriedali hráčky Sokol Písek, ktoré zdolali v ďalšom sobotnom dueli Sokol Poruba 32:25.
MOL liga - 7. kolo:
MŠK Iuventa Michalovce - Házená Kynžvart 21:21 (10:12)
najviac gólov: Popovcová 6/2, Soskydová 3 - Vavrová 11/3, Kapusniaková a Božovičová po 3. Rozhodovali: Haščíková, Kellner, 7m: 4/2 - 4/3, vylúčené: 3:5, 450 divákov.
DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 35:26 (20:10)
najviac gólov: Švihnosová 7, Holečková 6/1, Doležalová 6 - Koubová 6/2, Fenclová 5/2, Vrbková 4/1. Rozhodovali: Hanák, Pavlíček, vylúčené: 3:2, 58 divákov.
Sokol Poruba - Sokol Písek 25:32 (12:18)
najviac gólov: Rajová 5/2, Cabadajová 5, Farářová 4/2 - Korešová 14/5, Svobodová 6, Mazánková a Holeňáková po 5. Rozhodovali: Fiala, Paululik, vylúčené: 5:3, 109 divákov.
MŠK Iuventa Michalovce - Házená Kynžvart 21:21 (10:12)
najviac gólov: Popovcová 6/2, Soskydová 3 - Vavrová 11/3, Kapusniaková a Božovičová po 3. Rozhodovali: Haščíková, Kellner, 7m: 4/2 - 4/3, vylúčené: 3:5, 450 divákov.
DHC Slavia Praha - DHC Plzeň 35:26 (20:10)
najviac gólov: Švihnosová 7, Holečková 6/1, Doležalová 6 - Koubová 6/2, Fenclová 5/2, Vrbková 4/1. Rozhodovali: Hanák, Pavlíček, vylúčené: 3:2, 58 divákov.
Sokol Poruba - Sokol Písek 25:32 (12:18)
najviac gólov: Rajová 5/2, Cabadajová 5, Farářová 4/2 - Korešová 14/5, Svobodová 6, Mazánková a Holeňáková po 5. Rozhodovali: Fiala, Paululik, vylúčené: 5:3, 109 divákov.