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Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili do nového ročníka víťazstvom
V záverečnom dueli sobotného programu prehrali hráčky Šale stretnutie s českým DHK Baník Most 28:34.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili do nového ročníka nadnárodnej Doprastav ligy víťazstvom 38:32 nad DHK Zora Olomouc. Spoločná súťaž českých a slovenských ženských tímov má od tejto sezóny nový názov. Ďalší slovenský zástupca a nováčik HC Tatran Stupava podľahol českému DHC Slavia Praha 23:31.
V záverečnom dueli sobotného programu prehrali hráčky Šale stretnutie s českým DHK Baník Most 28:34. Štvrtý slovenský zástupca a zároveň obhajca trofeje DAC Dunajská Streda odštartuje súťaž v nedeľu domácim duelom proti Sokolu Písek.
V záverečnom dueli sobotného programu prehrali hráčky Šale stretnutie s českým DHK Baník Most 28:34. Štvrtý slovenský zástupca a zároveň obhajca trofeje DAC Dunajská Streda odštartuje súťaž v nedeľu domácim duelom proti Sokolu Písek.
Doprastav liga - 1. kolo:
HK Slovan Duslo Šaľa – DHK Baník Most 28:34 (12:18)
najviac gólov: Bujnochová 8/3, Pócsiková 7/2, Vargová 4 - Šustáčková 6/1, Zachová 6, Grollierová 5/1. Rozhodovali: Nagy a Ondruš, 7m: 5/5 - 3/2, vylúčené: 2:6, 400 divákov
DHK Zora Olomouc – MŠK Iuventa Michalovce 32:38 (16:18)
najviac gólov: Štipčáková 7/4, Horáková 6/2, Kavalová 5 - Biegerová 8/1, Lukáčová 8, Pereirová Costová 6. Rozhodovali: Kichner a Vacula, vylúčené: 2:9, 202 divákov
DHC Slavia Praha – HC Tatran Stupava 31:23 (14:11)
najviac gólov: Holečková 6, Pazderová 5, V. Pejšová 3/2 - B. Karkušová 7/1, Gogová 3/1, Rudincová a Hajašová po 3. Rozhodovali: Hladký a Kozler, vylúčené: 3:3, 270 divákov
TJ Sokol Poruba – DHC Plzeň 27:21 (15:9)
najviac gólov: Ulmanová 4/2, Karolína Rajová 4, Kristína Rajová 4 - Fenclová 5/1, Polanková 4/4, Galušková 4. Rozhodovali: Blanár a Petruška, vylúčené: 3:2, 165 divákov
Házená Kynžvart – Handball club Zlín 36:25 (17:11)
najviac gólov: Filípková 7, Rampová a Hejkalová po 6 - Žebrová 6/1, Baborovská a Hornyáková po 5. Rozhodovali: Hájek a Jakubu, vylúčené: 5:1, 288 divákov
HK Slovan Duslo Šaľa – DHK Baník Most 28:34 (12:18)
najviac gólov: Bujnochová 8/3, Pócsiková 7/2, Vargová 4 - Šustáčková 6/1, Zachová 6, Grollierová 5/1. Rozhodovali: Nagy a Ondruš, 7m: 5/5 - 3/2, vylúčené: 2:6, 400 divákov
DHK Zora Olomouc – MŠK Iuventa Michalovce 32:38 (16:18)
najviac gólov: Štipčáková 7/4, Horáková 6/2, Kavalová 5 - Biegerová 8/1, Lukáčová 8, Pereirová Costová 6. Rozhodovali: Kichner a Vacula, vylúčené: 2:9, 202 divákov
DHC Slavia Praha – HC Tatran Stupava 31:23 (14:11)
najviac gólov: Holečková 6, Pazderová 5, V. Pejšová 3/2 - B. Karkušová 7/1, Gogová 3/1, Rudincová a Hajašová po 3. Rozhodovali: Hladký a Kozler, vylúčené: 3:3, 270 divákov
TJ Sokol Poruba – DHC Plzeň 27:21 (15:9)
najviac gólov: Ulmanová 4/2, Karolína Rajová 4, Kristína Rajová 4 - Fenclová 5/1, Polanková 4/4, Galušková 4. Rozhodovali: Blanár a Petruška, vylúčené: 3:2, 165 divákov
Házená Kynžvart – Handball club Zlín 36:25 (17:11)
najviac gólov: Filípková 7, Rampová a Hejkalová po 6 - Žebrová 6/1, Baborovská a Hornyáková po 5. Rozhodovali: Hájek a Jakubu, vylúčené: 5:1, 288 divákov