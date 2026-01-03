Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili nad DHC Plzeň 38:20

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Hráčky šiestej Slavie Praha síce prehrali proti Zlínu prvý polčas pomerom 12:15, no napokon triumfovali na pôde súpera 30:27.

Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v zápase 11. kola MOL ligy nad DHC Plzeň 38:20. Po druhej výhre za sebou sú východniarky na priebežnej 5. priečke. Hráčky šiestej Slavie Praha síce prehrali proti Zlínu prvý polčas pomerom 12:15, no napokon triumfovali na pôde súpera 30:27.



MOL liga - 11. kolo:

Handball Club Zlín - DHC Slavia Praha 27:30 (15:12)

najviac bodov: Krapková 6/1, Kříčková 5, Ulmanová 4 - Holečková 9, Schreibmeierová 6/1, Jankulovská 6. Rozhodcovia: Kichner a Vacula, vylúčené: 3:1, 235 divákov



MŠK Iuventa Michalovce - DHC Plzeň 38:20 (20:10)

najviac bodov: Popovcová 7, Soskydová 6, Lukáčová 4 - Polanková 7/4, Buchnerová 4, Vopatová a Vrbková po 2. Rozhodcovia: Cipov a Klus, vylúčené: 6:1, 7m: 1/1 - 4/4, 370 divákov
