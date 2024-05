Hádzanárky Iuventy prehrali vo finále EP 22:28, titul získalo Elche

Na snímke zľava Alena Dvorščáková (Michalovce) a Danila So Delgadová Pintová (Elche) v odvete finále Európskeho pohára EHF v hádzanej žien MŠK Iuventa Michalovce – Atticgo BM Elche 24. mája 2024 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Finále Európskeho pohára EHF - odveta:



MŠK Iuventa Michalovce - ATTICGO Bm Elche 22:28 (10:15)



Najviac gólov Elche: Van Zijlová, So Delgadová po 5, Mendezová Garciová, Ruizová-Huidobrová po 3



Zostava a góly Iuventy: Mendesová de Almeidová, Jablonská-Bobaľová – Radovičová, Dvorščáková 1, Pejovičová 1, Dorszová, Popovcová, Paľová-Rebičová, Bačenková 1, Habánková, Soskydová, Wollingerová 11, Kompaniecová 5, Biegerová 1, Klučková 2, Krivokapičová



7m hody: 4/3 - 4/4, vylúčené: 1:1, rozhodovali: Radčenko a Persis (obaja Lot.)



/prvý zápas 20:22, Elche získalo titul/

Michalovce 24. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce nestačili vo finále Európskeho pohára na Elche. Domácu odvetu prehrali 22:28 a titul tak berú Španielky, ktoré zvíťazili aj v prvom zápase 22:20. Michalovčanky sa mohli stať prvým slovenským družstvom po 44 rokoch, ktoré triumfovalo v európskej klubovej súťaži.Na úplnom začiatku dokázali domáce hráčky držať tempo a boli nekompromisné v obrane. Neskôr však začali robiť chyby a trápili sa v útoku, z čoho ťažilo Elche. V druhom polčase dokázalo navýšiť náskok o jeden gól a celkovo tak vyhralo osemgólovým rozdielom.Iuventa mohla byť prvý slovenský tím s celkovým prvenstvom v tejto súťaži a druhý, ktorý by vyhral európsku pohárovú súťaž. V minulosti si celkový triumf pripísala Iskra Partizánske v niekdajšom Pohári víťazov pohárov (PVP), vtedy druhú najvýznamnejšiu súťaž vyhrala v roku 1980. Vo finále európskej súťaže číslo jeden EPM bol v tom istom roku aj Inter Bratislava. Finále PVP hral aj Družstevník Topoľníky v roku 1985. Vo finále tretej najvýznamnejšej súťaže sa nepodarilo uspieť trom slovenským tímom - v Pohári IHF Štartu Bratislava v roku 1987 a Tempu Partizánske v roku 1992 a v Pohári EHF Banskej Bystrici v roku 1998.Zemplínčanky sa vlani dostali v EP EHF do semifinále, teraz si postupom do finále vylepšili maximum v tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaži. Iuventa v prebiehajúcom ročníku súťaže až do zápasu v Elche nenašla premožiteľa. V tejto sezóne vyhrala MOL Ligu, Slovenský pohár a v stredu môže získať tretiu trofej v súboji s Dunajskou Stredou, ktorý rozhodne o majstrovi medzi slovenskými klubmi.Tempo zápasu sa v úvode ponášalo na duel z Elche, po desiatich minútach bolo skóre 2:3. Michalovčanky tak dokázali držať krok so súperkami, ktoré skórovali ako prvé zásluhou Wolfsovej. Domáce bránili tvrdo aj za cenu faulov a držala ich brankárka Mendesová de Almeidová. Viedli 2:1 i 4:3, no súperky im začali postupne odskakovať. Michalovčankám robili problémy spojky So Delgadová i Benitezová Gomezová a samé si nevedeli so súperkami poradiť v ofenzíve, kde nedokázali roztiahnuť hru. Z ich chýb navyše ťažili gólovo súperky. Prvý polčas ukončila so šiestimi gólmi Wollingerová, to však nezabránilo Elche ísť do šatne s päťgólovým náskokom 15:10.Hostky pokračovali v rovnakom tempe aj v druhom dejstve a zvýšili náskok, Michalovčanky sa dokázali neskôr priblížiť na štvorgólový rozdiel. V ofenzíve boli aktívnejšie než súperky a v porovnaní s prvým dejstvom strieľali viac. Svoju úlohu však začala hrať únavu a brankárka Moralesová Claureovási si z ich pokusmi dokázala poradiť. Možný návrat do zápasu naznačila Wollingerová, keď premenila dve z troch sedmičiek a znížila na 19:22. Nakoniec bola najúspešnejšia kanonierka v zápase s jedenástimi gólmi, Elche však drámu nedopustilo.