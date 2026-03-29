Hádzanárky Iuventy štvrtýkrát za sebou postúpili do semifinále
Michalovce 29. marca (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce budú hrať štvrtý rok za sebou v semifinále Európskeho pohára EHF. Vo štvrťfinále vyradili v dvoch domácich dueloch holandské družstvo Cabooter Fortes Venlo, ktoré po piatkovom víťazstve 31:23 zdolali aj v nedeľňajšej odvete 29:24.
Michalovčanky sa v dvojzápase o postup do finále stretnú s tureckým tímom Bursa Büyüksehir BSK. Prvý duel je na programe 16. apríla v Turecku, odveta 26. apríla v michalovskej Chemkostav aréne.
hlasy /zdroj: TASR/:
Maroš Vikartovský, tréner MŠK Iuventa Michalovce: „Na rozdiel od prvého zápasu sme mali tento pevne v rukách od úvodných minút. Nenechali sme nič na náhodu. Nepripúšťali sme si, že sme si odniesli osemgólový náskok. Dievčatá išli naplno, no boli aj chyby, o ktorých si povieme. Postúpili sme, je to skvelý pocit. Dievčatá boli dobre nastavené na tento dvojzápas.“
Iryna Jablonská, brankárka Iuventy Michalovce: „Išli sme do toho spraviť čo najlepší výsledok. Dokázali sme sa skoncentrovať, dievčatám ďakujem za kolektívny výkon. Opravili sme niektoré chyby a už to išlo.“
Martina Popovcová, strelkyňa piatich gólov Iuventy: „Povedali sme si, že nemôžeme začať tak, ako v prvom zápase, keď sme prehrávali 0:4 a museli sme doťahovať. Povedali sme si, že musíme bojovať od prvej minúty. Až na niekoľko hluchých chvíľ to dnes bolo super.“
Európsky pohár EHF, štvrťfinále
odveta:
MŠK Iuventa Michalovce - Cabooter Fortes Venlo 29:24 (15:13)
Zostava a góly Iuventy: Jablonská, Jazoraková, Jakubíková - Kompaniecová a Sabovová 5, Biegerová, Popovcová a Pereirová po 4, Lukáčová 3, Soskydová 2, Bačenková a Brajovičová po 1, Dvorščáková, Kowaliková, Geffertová, najviac gólov Venla: Marsmanová 5, Grummelová 4. Rozhodcovia: Danilovič, Karan (obaja BaH), 7m hody: 5/5 - 5/5, vylúčené: 2:2.
/prvý zápas: 31:23, Iuventa postúpila do semifinále/
