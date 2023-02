Hádzanárky Iuventy v najlepšej štvorke, Kostka: Smrdelo to problémom

Michalovce 19. februára (TASR) - Úvod odvety ako zo zlého sna, napokon sa však hádzanárky Iuventy Michalovce prebojovali medzi štyri najlepšie tímy v Pohári EHF. V sobotňajšom stretnutí na palubovke poľského Eurobud JKS Jaroslaw hazardovali s dvanásťgólovým náskokom z prvého duelu, ale po nevydarenom úvode (1:9) zlepšili svoj výkon a dosiahli postupový výsledok. "Kľúčové bolo vliať tímu do žíl novú energiu a vyvolať pozitívnu emóciu," uviedol tréner Peter Kostka.



Michalovčanky mali pred dvojzápasom rešpekt zo súpera, no presvedčivým víťazstvom 37:25 v prvom stretnutí získali potrebné sebavedomie pred odvetou. Tá sa pre slovenského majstra vyvíjala mimoriadne nepriaznivo a v prvom polčase rýchlo prehrával o hrozivých 8 gólov (1:9). "Úvod stretnutia bol ako zo zlého sna. Vedeli sme, že Jaroslaw na nás vybehne, pôjde do maximálneho rizika a investuje všetku energiu do úvodných minút stretnutia. A zrazu svieti na tabuli skóre 1:9 a tribúny sú v takom tranze, že sa stávajú nie siedmym, ale ôsmym hráčom tímu," krútil hlavou Kostka, ktorý mal k hre svojich hráčok v prvom polčase viacero výhrad: "Nám nefungoval systém v obrane, nesplnili sme taktický plán, zbytočne otvárali priestory, totálne absentoval pohyb dozadu po vystúpení na strelca, mali sme málo prerušení a kontaktu. Navyše chýbali aj zákroky v bráne, čím sme sa nedostali ani do protiútoku. Začala pracovať hlava, boli sme statickí v prípravnej fáze, nesprávne napádali útočné priestory."



Michalovčanky sa po hrozivom úvode zdvihli, v prvom polčase dvakrát skorigovali na rozdiel štyroch gólov (6:10, 7:11), ale do šatne odišli za stavu 8:16 pre Jaroslaw. Tento výsledok dával poľskému družstvu šancu na úspech, v súčte gólov z dvojzápasu preň znamenal iba štvorgólové manko.



Druhý polčas, predovšetkým jeho dôležitý úvod, patril Iuvente. Šiestimi gólmi po sebe upravila stav zápasu na 16:14 a od tej chvíle už nepustila domáce hráčky do výraznejšieho "trháku." Domáce sa k vyššiemu než 6-gólovému náskoku (26:20, 27:21) už nedostali a Michalovčanky v závere zápasu skorigovali prehru, ktorá im stačila na postup (29:25). "V prestávke nemalo význam kričať a prenášať na dievčatá nervozitu. Vedeli sme, že keď budeme iným spôsobom riešiť útočný koncept domácich, tak to zvládneme a prídu zisky lôpt a najmä protiútoky, čo sa aj potvrdilo. Som šťastný, že máme vnútorne nesmierne silný tím, lebo cez polčas to smrdelo problémom, ale dvihli sme sa, upokojili, takticky zmenili pár riešení v obrane a nakoniec druhý polčas vyhrali," poznamenal tréner Kostka.



Michalovčanky mali na palubovke súpera podporu niekoľko desiatok fanúšikov, ktorí po nádejnom výsledku v prvom zápase cítili šancu na historický výsledok. "Prišli v hojnom počte a veľmi nám pomohli v závere prvého polčasu a predovšetkým v úvode toho druhého. Veľmi si vážime túto podporu," povedal Kostka.



Michalovčanky na ceste medzi štvorku najlepších tímov súťaže postupne vyradili švajčiarsky tím Yellow Winterthur (23:22, 25:25), švédsky Lugi Dam (33:25, 26:19), poľský KPR Gminy Kobierzyce (22:20, 25:25) a napokon aj Jaroslaw (37:25, 25:29). Postupom do semifinále európskeho pohára vyrovnali doterajšie slovenské maximum, ktoré dosiahli HK Slovan Duslo Šaľa a ŠKP Bratislava.



Po víkendových odvetách sú známe tri tímy, ktoré sa predstavia v semfinále EP EHF. Okrem Michalovčaniek dokonali postup aj španielske družstvá Club Balonman Atletico Guardes a ATTICGO MB Elche. Štvrtý postupujúci vzíde z tureckej dvojice Antalyou Konyaalti BSK - Izmir BSB SK. Dva zápasy týchto družstiev boli pre ničivé zemetrasenie v Turecku preložené na 1. a 5. marca.