Hádzanárky Iuventy vymazali osemgólové manko so Solúnom

MŠK Iuventa Michalovce - PAOK Solún 27:17 (12:10)



Najviac gólov Solúnu: Baraniková 3, Kukmisiová 2/2, Kerlidiová, Mentesiduová, Sevdiliová, Grbačevičová a Burattová po 2



Zostava a góly Michaloviec: Jakubíková, Jablonská - Wollingerová 8, Dvorščáková 6/5, Kowaliková 5, Pejovičová 4, Bačenková a Klučková po 2, Biegerová, Paľová, Habánková, Soskydová, Lukáčová, Kompaniecová a Kneževičová po 0



Rozhodovali: Cazan a Suliman (obaja Rum.), vylúčenia: 3:8, 7m hody: 7/5 - 4/2 , 650 divákov.

Michalovce 18. januára (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára EHF. Obhajkyne finálovej účasti v tretej najprestížnejšej súťaži v Európe dokázali v odvete zvíťaziť doma nad PAOK Solún 27:17 a zmazať osemgólové manko, ktoré mali po prehre 22:30 v prvom meraní síl u súpera.Michalovčanky boli pred dvojzápasom papierovými favoritkami, no osemgólovou prehrou v Grécku si výrazne skomplikovali postupové možnosti. Ani odvetu nezačali dobre a v prvom polčase prehrávali aj o tri góly. Za stavu 5:8 však zaznamenali štvorgólovú šnúru a súpera už do vedenia nepustili. Polčasové vedenie 12:10 však bolo od postupového výsledku stále vzdialené.Po zmene strán sa Zemplínčanky začali pomaly približovať vytúženému stavu, po sérii troch gólov viedli 21:14 a dostali sa iba jediný gól od vymazania potrebného manka. Prelomiť potrebnú bariéru sa im dlho nedarilo, no po góle Doroty Bačenkovej v 57. minúte bolo 25:17 a predĺženie odmietla Patrícia Wollingerová, ktorá sa postarala o zostávajúce dva góly v stretnutí.