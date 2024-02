Hádzanárky Iuventy zdolali Plzeň a získali rekordný 11. titul

Iuventa Michalovce – DHC Plzeň 35:23 (14:14)



Najviac gólov: Kohučová, Kompanijecová po 6, Klučková 5 – Schreibmeierová 8/5, Panošková, Fenclová po 5. Rozhodovali: Bočáková, Jánošíková, 7 m hody: 2/2 – 6/5, vylúčené: 5:3

Prehľad doterajších víťazov MOL ligy:



2002/2003: Hypo Niederösterreich



2003/2004: Slovan Duslo Šaľa



2004/2005: Iuventa Michalovce



2005/2006: Iuventa Michalovce



2006/2007: Iuventa Michalovce



2007/2008: Slovan Duslo Šaľa



2008/2009: Iuventa Michalovce



2009/2010: DHC Slavia Praha



2010/2011: DHC Slavia Praha



2011/2012: HK Britterm Veselí nad Moravou



2012/2013: DHK Baník Most



2013/2014: Iuventa Michalovce



2014/2015: Iuventa Michalovce



2015/2016: Iuventa Michalovce



2016/2017: Iuventa Michalovce



2017/2018: DHK Baník Most



2018/2019: Iuventa Michalovce



2019/2020: bez víťaza



2020/2021: DHK Baník Most



2021/2022: Iuventa Michalovce



2022/2023: DAC Dunajská Streda



2023/2024: Iuventa Michalovce

Michalovce 24. februára (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce získali rekordný 11. titul v MOL lige. S predstihom si ho zabezpečili sobotňajším víťazstvom nad DHC Plzeň 35:23 v 19. kole, po ktorom majú na prvom mieste tabuľky už nedostihnuteľný šesťbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorú zároveň vystriedali na tróne v nadnárodnej súťaži.Po skončení dlhodobej MOL ligy bude nasledovať boj o majstra Slovenska v play off, kam Iuventa vstúpi z prvého nasadeného miesta.