Hádzanárky Iuventy získali 13. slovenský titul

Finále play off o majstra SR, 2. zápas:



HC DAC Dunajská Streda - Iuventa Michalovce 30:33 (11:14)

Zostavy a góly:

HC DAC Dunajská Streda: Bundová, Oláhová, Oguntoyeová - Pénzesová, Lelkesová, B. Bíziková 7, Juhosová 5, Straková, Mészárosová, Jogodičová, Pastorková 1, Demeterová, Rajnohová, Bugárová 2, R. Bíziková 5, Élővá 10.

Iuventa Michalovce: Kordowiecka, Jablonská-Bobal - Klučková, Štefaniková 8, Dmytrenková, Rebičová 1, Trifunovičová, Trúnková 6, Kohuchová, Holejová 4, Godečová 2, Bajčiová, Radovičová 3, Premovičová 1, Kompaniecová 8, Dulinová.

Rozhodovali: Mandák, Rudinský, TH: 6/5 - 0:0, vylúčené: 2:4.

/konečný výsledok série: 0:2, Iuventa získala titul/

Prehľad doterajších majstrov Slovenska v hádzanej žien:

1993/94: Jaspol Partizánske

1994/95: Slovan Duslo Šaľa

1995/96: Slovan Duslo Šaľa

1996/97: Slovan Duslo Šaľa

1997/98: Slovan Duslo Šaľa

1998/99: HC SCP Banská Bystrica

1999/00: Slovan Duslo Šaľa

2000/01: Slovan Duslo Šaľa

2001/02: Slovan Duslo Šaľa

2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce

2003/04: Slovan Duslo Šaľa

2004/05: Slovan Duslo Šaľa

2005/06: Iuventa Michalovce

2006/07: Iuventa Michalovce

2007/08: ŠKP Bratislava

2008/09: ŠKP Bratislava

2009/10: ŠKP Bratislava

2010/11: Iuventa Michalovce

2011/12: Iuventa Michalovce

2012/13: Iuventa Michalovce

2013/14: Iuventa Michalovce

2014/15: Iuventa Michalovce

2015/16: Iuventa Michalovce

2016/17: Iuventa Michalovce

2017/18: Iuventa Michalovce

2018/19: Iuventa Michalovce

2019/20: sezóna bola predčasne ukončená

2020/21: Iuventa Michalovce

Dunajská Streda 26. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventa Michalovce získali 13. titul majsteriek Slovenska. V stredajšom druhom finálovom zápase play off zvíťazili na palubovke HC DAC Dunajská Streda 33:30. V prvom stretnutí vyhrali 26:22 a finálovú sériu ukončili víťazstvom 2:0 na zápasy. Pre Iuventu je to zároveň jubilený 10. slovenský titul v sérii.Domáce chceli vyrovnať sériu, ale lepší vstup do zápasu mala Iuventa. Gólom Holejovej odskočila na dva góly (2:4), no hráčky DAC vyrovnali. Záver prvého dejstva patril Michalovčankám, ktoré po góle Trúnkovej odskočili na rozdiel troch gólov - 11:14. Tento náskok sa ukázal ako kľúčový, keďže hosťujúce hráčky si ho udržiavali aj v priebehu druhého dejstva. Po góle Kompaniecovej viedli aj o 5 (15:20), Juhosová neskôr vrátila Dunajskú Stredu na rozdiel dvoch gólov (20:22). Potom Michalovčanky opäť odskočili na tri góly a súperkám už nedovolili zdramatizovať zápas.