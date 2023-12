MS v hádzanej žien:



B-skupina (Helsingborg/Švéd.)



Kamerun - Paraguaj 26:23 (12:12)







tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 74:32 4*



2. Čierna Hora 2 2 0 0 66:37 4*



3. Kamerun 3 1 0 2 57:87 2*



4. Paraguaj 3 0 0 3 61:102 0



/* - postup do hlavnej fázy/







D-skupina (Stavanger/Nór.):



Angola - Island 26:26 (15:14)







tabuľka:



1. Slovinsko 2 2 0 0 60:48 4*



2. Francúzsko 2 2 0 0 61:51 4*



3. Angola 3 0 1 2 79:86 1*



4. Island 3 0 1 2 72:87 1



/* - postup do hlavnej fázy/







F-skupina (Herning/Dán.):



Japonsko - Irán 42:10 (20:3)







tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 76:52 4*



2. Poľsko 2 2 0 0 67:45 4*



3. Japonsko 3 1 0 2 102:73 2*



4. Irán 3 0 0 3 47:122 0



/* - postup do hlavnej fázy/







H-skupina (Frederikshavn/Dán.):



Argentína - Kongo 31:26 (14:15)







tabuľka:



1. Holandsko 2 2 0 0 81:46 4*



2. Česko 2 2 0 0 63:44 4*



3. Argentína 3 1 0 2 79:98 2*



4. Kongo 3 0 0 3 68:103 0



/* - postup do hlavnej fázy/

Bratislava 4. decembra (TASR) - Hádzanárky Kamerunu, Angoly, Japonska a Argentíny postúpili do hlavnej fázy MS. Rozhodli o tom v pondelňajších priamych súbojoch o tretiu priečku vo svojich základných skupinách.Kamerun si v B-skupine poradil s Paraguajom 26:23 a Angole vzhľadom na lepšie skóre stačila v "déčku" aj remíza 26:26 s Islandom. Japonky si tretiu pozíciu v F-skupine zaistili hladkým triumfom nad Iránom 42:10 a Argentína v "háčku" tesne zdolala Kongo 31:26.Svetový šampionát žien sa prvýkrát v histórii hrá v troch krajinách, titul obhajuje Nórsko. Prvé tri tímy z každej skupiny majú isté miestenky v hlavnej fáze, zostávajúce družstvá budú hrať o Prezidentský pohár.