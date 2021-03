Hádzanárky ladia formu do Luxemburska, Streicher: Čaká nás veľa práce

Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky sú pred turnajom prvej fázy kvalifikácie MS 2021 dobre naladené a veria v postup. Na úvod 1. skupiny v Luxembursku ich čaká v piatok najsilnejší súper Ukrajina. Hoci sa musia zaobísť bez Karin Bujnochovej, ktorá sa zotavuje zo zranenia ruky a trénerovi Pavlovi Streicherovi vypadla pre problémy s ramenom aj kapitánka tímu Monika Rajnohová, v slovenskom tábore panuje optimizmus.



Slovenky sa zišli na zraze v Bratislave už v sobotu a poctivo sa pripravujú na prvý krok v ceste na šampionát. Okrem domáceho Luxemburska a Ukrajiny sa ešte stretnú s Izraelom. "Máme veľa práce. Stretli sme sa po dlhšej dobe, takže pracujeme na súhre. Veľký dôraz kladieme na zlepšení sa v obrane, prechodovej fáze, protiútokoch a obrane protiútokov súpera. V postupnom útoku sa snažíme hľadať nové riešenia," priblížil na pondelkovom brífingu tímové priority Streicher.







Jeho zverenky sa musia zaobísť bez Rajnohovej, ktorú na poslednú chvíľu vyradilo problematické rameno, Streicher však verí, že si poradia aj bez nej: "Hádzaná nie je balet, takéto veci sa stávajú. U nej sa to stalo už viackrát a zápasy, ktoré sme hrali bez nej, sme zvládli."



Prvú fázu kvalifikácie o postup na 25. MS žien v Španielsku (1.–19. decembra 2021) absolvuje 17 tímov rozdelených do piatich – dvoch štvorčlenných a troch trojčlenných – skupín. Prví dvaja z každej z piatich skupín postúpia do baráže o šampionát. Slovenky hneď na úvod čaká papierovo najsilnejší súper. "Najväčšiu kvalitu má tím Ukrajiny. Nevieme však v akom prídu zložení, pretože, kvôli pandemickým opatreniam by hráčky, najmä z maďarskej ligy, museli ísť po návrate do karantény. Máme správy, že niektoré kluby neuvoľnili svoje hráčky, takže uvidíme. Všetko sa ukáže až na mieste. My sa musíme sústrediť v prvom rade na seba. Ak podáme kvalitný výkon, máme šancu zvíťaziť v každom zápase," uviedol Streicher.







Najvážnejšia previerka hneď na úvod slovenskému trénerovi vyhovuje a už prvý duel napovie o ďalších šanciach na postup: "Je to klišé, ale platí to aj v hádzanej. Keď hráme turnajovým spôsobom, sústredíme sa na prvého súpera, pretože štart je dôležitý. Veríme, že môžeme postúpiť, máme dobrý káder, na každom poste máme dve dobré hráčky, takže ak podáme kvalitný kolektívny výkon, uspejeme."



Podľa Marianny Rebičovej bude kľúčom k úspechu poctivá defenzíva a kolektívny výkon. Po pondelkovom tréningu vyzdvihla atmosféru v šatni a odhodlanie zabojovať o úspešný výsledok: "Myslím si, že kolektív je výborný. Hlavne v piatok nás čaká najnáročnejší a najdôležitejší zápas s Ukrajinou. Ideme do toho, bojovať za Slovensko a vyhrať. Musíme makať v obrane a pomáhať našim brankárkam. Z dobrej obrany treba podnikať rýchle protiútoky a dávať jednoduché góly."