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Hádzanárky Maďarska zdolali na JYSK Cupe Rakúsko
Maďarsko - Rakúsko 33:29 (15:15).
Autor TASR
Tatabánya 27. novembra (TASR) - Hádzanárky Maďarska úspešne vstúpili do turnaja JYSK Cup. Na domácej palubovke v Tatabányi zvíťazili nad Rakúskom 33:29. Slovenky čaká prvý zápas na podujatí v sobotu proti Rakúšankám. Pre všetky tri tímy je turnaj súčasťou prípravy na blížiace sa ME, jednu zo základných skupín bude hostiť aj Slovensko.
JYSK Cup:
Maďarsko - Rakúsko 33:29 (15:15)
Maďarsko - Rakúsko 33:29 (15:15)