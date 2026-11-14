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Hádzanárky Michaloviec deklasovali v prvom zápase 3. kola Herzliyu
Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola.
Autor TASR
Michalovce 14. novembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce urobili výrazný krok k postupu do osemfinále Európskeho pohára EHF. V sobotňajšom prvom zápase 3. kola zdolali izraelský tím Bnot Herzliya HC suverénne 37:21. Zemplínčanky figurovali v pozícii hosťujúceho družstva, no po dohode klubov sa oba duely hrajú v michalovskej aréne. Odveta je na programe v nedeľu o 17.30 h.
Zverenky trénera Marka Dobrkoviča potvrdzovali úlohu favorita od úvodných minút. V prvom polčase predviedli za stavu 12:6 zo svojho pohľadu sedemgólovú šnúru a do prestávky si vypracovali dvanásťgólový náskok. Po zmene strán ho ešte zveľadili a do odvety si preniesli komfortný náskok. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Emma Lukáčová s ôsmimi presnými zásahmi, šesť pridala Aline Biegerová.
Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola. V predchádzajúcich štyroch sezónach sa zakaždým prebojovali minimálne do semifinále. S izraelským súperom sa stretli v pohárovej Európe aj pred trinástimi rokmi, keď rovnako v domácom dvojzápase triumfovali 40:28 a 41:17.
Zverenky trénera Marka Dobrkoviča potvrdzovali úlohu favorita od úvodných minút. V prvom polčase predviedli za stavu 12:6 zo svojho pohľadu sedemgólovú šnúru a do prestávky si vypracovali dvanásťgólový náskok. Po zmene strán ho ešte zveľadili a do odvety si preniesli komfortný náskok. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Emma Lukáčová s ôsmimi presnými zásahmi, šesť pridala Aline Biegerová.
Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola. V predchádzajúcich štyroch sezónach sa zakaždým prebojovali minimálne do semifinále. S izraelským súperom sa stretli v pohárovej Európe aj pred trinástimi rokmi, keď rovnako v domácom dvojzápase triumfovali 40:28 a 41:17.
Európsky pohár EHF žien
3. kolo - prvý zápas:
Bnot Herzliya HC - MŠK Iuventa Michalovce 21:37 (7:19)
Najviac gólov: Dragojevičová 6, Machmaliová 5, Ulzariová a Škrypaková po 4 - Lukáčová 8, Biegerová 6, Krasnianská 5, Sabovová a Costová Pereirová po 4. Rozhodovali: Petrovičová a Zrničová (obe Srb.), vylúčené: 2:4, 7 m hody: 3/2 - 0/0, 445 divákov.
/hralo sa v Michalovciach/
3. kolo - prvý zápas:
Bnot Herzliya HC - MŠK Iuventa Michalovce 21:37 (7:19)
Najviac gólov: Dragojevičová 6, Machmaliová 5, Ulzariová a Škrypaková po 4 - Lukáčová 8, Biegerová 6, Krasnianská 5, Sabovová a Costová Pereirová po 4. Rozhodovali: Petrovičová a Zrničová (obe Srb.), vylúčené: 2:4, 7 m hody: 3/2 - 0/0, 445 divákov.
/hralo sa v Michalovciach/