Hádzanárky Michaloviec postúpili do semifinále Európskeho pohára

Cabooter HandbaL Venlo - MŠK IUVENTA MICHALOVCE 25:27 (12:12)



zostava a góly Iuventy: Mendesová de Almeidová, Wollingerová 2, Radovičová 4, Habánková 3, Kompanijecová 5, Krivokapičová 1, Pejovičová, Dorszová 2, Popovcová 1, Bačenková 4, Soskydová, Kohučová, Biegerová, Klučková 5



najviac gólov Venlo: Kruijswijková a Grummelová obe po 5, Kuipersová 4, 7 m: 4/3 - 4/4, vylúčené: 3:4, rozhodovali: Härgin, Makejev (obaja Est.), 400 divákov



/prvý zápas: 18:30, Iuventa postúpila do semifinále/

Venlo 16. marca (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce postúpili do semifinále Európskeho pohára 2023/2024. V sobotňajšej štvrťfinálovej odvete na palubovke holandského tímu Cabooter HandbaL Venlo vyhrali 27:25. Do duelu išli s pohodlným dvanásťbodovým náskokom po domácom víťazstve 30:18.Meno súpera medzi najlepšou štvorkou sa zverenky trénera Petra Kostku dozvedia v nedeľu. Odvetný súboj o semifinále zvedú Yalikavak a Benfica Lisabon, ktorá ide do Turecka so štvorgólovým náskokom.