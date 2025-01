Hádzanárky Michaloviec sa vo štvrťfinále EP stretnú s poľským Gnieznom

žreb štvrťinále EP EHF žien:



MŠK IUVENTA MICHALOVCE - MKS Urbis Gniezno



Conservas Orbe Zendal BM Porrino - O.F.N. Ioanias Atény



Házená Kynžvart - Haukar Hafnarfjördur



Valur Reykjavík - DHC Slavia Praha







žreb semifinále:



Porrino/Ioanias - Kynžvart/Hafnarfjördur



MICHALOVCE/Gniezno - Valur/Slavia





Viedeň 21. januára (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce sa vo štvrťfinále Európskeho pohára EHF stretnú s poľským MKS Urbis Gniezno. Rozhodol o tom utorkový žreb vo Viedni. Prvý zápas odohrá slovenský vicemajster na svojej palubovke 15. alebo 16. februára, odveta je na programe o týždeň neskôr v Poľsku.V prípade postupu medzi najlepšie štyri tímy by sa Iuventa v marcovom semifinále stretla s úspešnejším z dvojzápasu medzi Valurom Reykjavík a Slaviou Praha.Iuventa prehrala v minulom ročníku tejto súťaže až vo finále so španielskym Elche. Do štvrťfinále sa teraz zverenky trénera Petra Kostku dostali po osemfinálovom vyradení gréckeho PAOK Solún (22:30 vonku a 27:17 doma). Predtým v tejto sezóne tretej najprestížnejšej pohárovej súťaže v Európe zdolali v dvojzápasoch aj švajčiarsky Kreuzlingen a bosniansky tím HRK Grude.Gniezno figuruje v prebiehajúcom ročníku poľskej ligy na piatom mieste. V tejto sezóne EP poľský klub postupne vyradil grécky AEP Panorama, taliansky Handball Erice a španielsky tím Aula Valladolid." povedal po žrebe tréner Iuventy Peter Kostka pre klubový web.