Hádzanárky Michaloviec vyhrali v EHF nad Grude

Európsky pohár EHF - ženy



prvý zápas 3. kola:



MŠK Iuventa Michalovce - HRK Grude 44:20 (24:9)



Najviac gólov: Soskydová 10, Bačenková a Popovcová po 5 - Mat. Šumeljová 14, Lovričová 3, Mar. Šumeljová, Bošnjaková a Vistoropová po 1. Rozhodcovia: Uhlíř, Beňuš (obaja ČR), vylúčenia: 3:3, 7m hody: 1/1 - 7/8, 400 divákov

Michalovce 9. novembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce vyhrali v sobotňajšom prvom zápase 3. kola Európskeho pohára EHF nad HRK Grude HRK z Bosny a Hercegoviny 44:20. Vytvorili si tak veľmi sľubnú pozíciu na postup do jarnej časti európskeho pohára, v ktorej by bojovali už tretíkrát za sebou. Odveta je na programe v nedeľu 10. novembra o 15.00 h opäť v Michalovciach.Iuventa sa v uplynulom ročníku tejto súťaže dostala až do finále, v ktorom nestačila na španielsky tím z Elche.