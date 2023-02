Hádzanárky Michaloviec zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Pohára EHF

Iuventa Michalovce - Eurobud JKS Jaroslaw 37:25 (20:9)



Zostava a góly Iuventy: De Almeidová, Yablonská-Bobalová - Popovcová 8, Kompaniecová 6, Klučková a Štefániková po 5, Krivokapičová a Kohuchová po 4, Dvorščáková 3, Kolovská a Wollingerová 1, Borysevičová, Soskydová, Dmytrenková, najviac gólov Jaroslawu: Matuszczyková, Bancilonová, Mokrzková a Volovnyková po 4. Rozhodovali: Met. Ilievski, Mih. Ilievski (obaja Mac.), TH: 3/3 - 6/6, vylúčené: 6:3, ŽK: 0:2, 1503 divákov.

sobota, 18. februára: JKS Jaroslaw - Iuventa Michalovce /17.00/

Michalovce 11. februára (TASR) - Hádzanárky Iuventa Michalovce zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Pohára EHF nad poľským družstvom Eurobud JKS Jaroslaw 37:25. Triumfom o 12 gólov si vytvorili výhodnú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v sobotu 18. februára na palubovke súpera.Michalovčanky vykročili za presvedčivým víťazstvom už v prvom polčase, po ktorom viedli o 11 gólov (20:9). Z koncentrovaného výkonu nepoľavili ani v druhom dejstve a sľubným výsledkom sa priblížili postupu medzi štyri najlepšie tímy súťaže. Najlepšou strelkyňou zápasu bola s 8 gólmi domáca Martina Popovcová.Michalovčanky si uvedomovali dôležitosť prvého zápasu, špeciálne jeho úvod. Inkasovali ako prvé, ale stav 0:1 bol napokon jediný, počas ktorého boli hostky vo vedení. Od stavu 4:4 Iuventa úspešne čelila viacerým protiútokom a vďaka sérii piatich gólov za sebou sa gólom Popovcovej v 14. minúte dostala do náskoku 9:4. Bancilonová síce znížila, no nasledoval ďalší úspešný úsek Michalovčaniek, ktorý zavŕšila Štefániková - 12:5. Domáce hráčky predviedli v prvom polčase vysokú efektivitu streľby a aj vďaka defenzíve si v závere vypracovali 11-gólový náskok -20:9.V druhom polčase sa sústredili na vytvorenie si čo najlepšej pozície do odvety. Hráčky Jaroslawu znížili na jednociferný rozdiel iba za stavu 21:12, no rozbehnuté Michalovčanky pokračovali v dôslednej hre na oboch koncoch palubovky a zvýšili svoj náskok. Počas druhého dejstva viedli aj o 15 gólov (35:20, 36:21, 37:22), no Jaroslaw tromi gólmi v záverečných minútach skorigoval na 37:25.