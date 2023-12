Hádzanárky Nemecka na MS s tretím víťazstvom v skupine

Skupina 1:



Senegal - Maďarsko 20:30 (8:14)



Čierna Hora - Chorvátsko 25:26 (13:13)

Skupina 3:



Nemecko - Rumunsko 24:22 (9:12)



Srbsko - Poľsko 21:22 (13:10)

o 25. - 32. miesto:



I. skupina:



Grónsko - Island 14:37 (8:19)



Čína - Paraguaj 23:20 (9:10)

II. skupina



Čile - Irán 30:20 (14:6)

Bratislava 7. decembra (TASR) - Hádzanárky Poľska zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí majstrovstiev sveta nad Srbskom tesne 22:21. V tabuľke sa tak posunuli na tretie miesto pred Rumunsko. To nestačilo 22:24 na Nemky, ktoré si upevnili vedenie v skupine 1. Do štvrťfinále postupujú najlepšie dva tímy.Čierna Hora okúsila prvú prehru v skupine 1, keď nestačila na Chorvátky 25:26. Na čele neúplnej tabuľky je tak pred Švédkami už len o skóre. V stretnutí II. skupiny zvíťazilo Čile nad Iránom 30:20. Vstúpilo tak víťazne do bojov zdolaných tímov o 25. až 32. miesto a v tabuľke je o skóre pred Kongom.