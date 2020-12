Hádzanárky Nórska zdolali Francúzky a získali ôsmy titul

ME hádzanárok v Dánsku



finále:



Francúzsko - Nórsko 20:22 (10:14)

Najviac gólov: Foppová 5, Zaadiová Deunová a Flippesová po 3 - Kristiansenová 4, Skograndová a Mörková po 4/1.

Rozhodovali: Alpaidzeová a Berezkinová (obe Rus.),

Vylúčenia: 2:3, 7m hody: 3/3 - 2/4



o 3. miesto:



Chorvátsko - Dánsko 25:19 (11:11)

Najviac gólov: Ježičová 5, Posavecová 5/2, Debeličová 4 - Anne Hansenová a Tranborgová po 4, Pedersenová 3



Konečné poradie ME 2020:

1. Nórsko,

2. Francúzsko,

3. Chorvátsko,

4. Dánsko,

5. Rusko,

6. Holandsko,

7. Nemecko,

8. Čierna Hora,

9. Španielsko,

10. Maďarsko,

11. Švédsko,

12. Rumunsko,

13, Srbsko,

14. Poľsko,

15. Česko,

16. Slovinsko

Prehľad víťazov doterajších ME žien:

1994: Dánsko

1996: Dánsko

1998: Nórsko

2000: Maďarsko

2002: Dánsko

2004: Nórsko

2006: Nórsko

2008: Nórsko

2010: Nórsko

2012: Čierna Hora

2014: Nórsko

2016: Nórsko

2018: Francúzsko

2020: Nórsko

Herning 20. decembra (TASR) - Hádzanárky Nórska triumfovali v nedeľu na majstrovstvách Európy v Dánsku. Vo finálovom zápase v Herningu zdolali Francúzky 22:20. Potvrdili tak pozíciu historicky najúspešnejšej reprezentácie šampionátu, keď na podujatí získali zlato už ôsmykrát.V polovici prvého polčasu bol stav 7:6 pre Nórky. Potom zaznamenali hráčky zo Škandinávie šnúru štyroch gólov v sérii a dostali sa do bezpečného vedenia. Polčas sa skončil v ich prospech 14:10. Lenže Francúzky sa nezlomili a po výmene strán kontrovali streleckou sériou, ktorou znížili z 11:16 na 15:16. Duel sa zmenil v drámu, Nórky však napokon záver zvládli. Tri a pol minúty pred koncom svietil na ukazovateli ešte nerozhodný stav 20:20, no záverečné dva zásahy patrili severankám.Nórky sa vrátili na európsky trón po štyroch rokoch. Pred dvoma rokmi im na najvyšší stupienok neumožnili postaviť sa práve hráčky Francúzska.Chorvátky zvíťazili v súboji o bronz nad domácimi Dánkami 25:19. Mohli sa tak tešiť z historicky prvého pódiového umiestnenia na podujatí. Dánky nezvládli záverečnú dvadsaťminútovku. Ešte v 40. minúte bol stav nerozhodný 18:18, no potom strelili Chorvátky sedem gólov v sérii a rozhodli o osude duelu.