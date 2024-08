Hádzanárky Nórska získali tretíkrát olympijské zlato

hádzaná - ženy:



finále:



Nórsko - Francúzsko 29:21 (15:13)

Paríž 10. augusta (TASR) - Hádzanárky Nórska získali tretíkrát v histórii olympijské zlato. V sobotňajšom finálovom stretnutí v Paríži zdolali domáce obhajkyne titulu 29:21. Nórky sa na čele historického rebríčka vyrovnali Dánkam.Lepší vstup do stretnutia mali Francúzky, ktoré si vypracovali náskok 3:0. Nórky sa ujali vedenia (5:4) prvýkrát až v 11. minúte, následne opäť doťahovali skóre. Vyšiel im až záver prvého dejstva a viedli dvojgólovým rozdielom. Francúzky nedokázali zareagovať po zmene strán a náskok nórskeho družstva sa zvyšoval. Severanky v závere nedopustili drámu a duel kontrolovali až do konca.Nórky sa tešili z triumfu pod piatimi kruhmi aj v rokoch 2008 a 2012. Pri oboch prvenstvách bola 44-ročná brankárka Katrine Lundeová, ktorá má na konte aj dva tituly zo svetových šampionátov (2011, 2021) a šesť triumfov na ME (2004, 2006, 2008, 2010, 2020, 2022).Tretie skončili Švédky. V nedeľnom súboji o bronz zdolali Švédky 30:25 a získali prvý cenný kov od roku 2004.