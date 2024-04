Hádzanárky opäť zdolali Izrael, v Nemecku vyhrali 35:24

Kvalifikácia ME 2024 hádzanárok, 2. skupina:

Heidelberg - 5. kolo:



Izrael - SLOVENSKO 24:35 (14:20)



Zostava a góly SR: Ivanicjová, Jablonská-Bobaľová - Holejová 6, Popovcová 6, Lanczová 4, Pócsíková 3, Bujnohová 3, Bíziková 5, Michálková 2, Szarková 1, Nejedlíková 2, Györiová 2, Pastoreková, Ščípová 1, Némethová, Demeterová Najviac gólov Izraela: Lezinska, Barelová, Izaková po 4. Rozhodovali: Fremstad - Jörstad (obaja Nór.), vylúčenia: 0:2, 7m hody: 3/3 - 2/1

Heidelberg 4. apríla (TASR) - Hádzanárky Slovenska vyhrali vo štvrtkovom dueli kvalifikácie ME 2024 nad Izraelom 35:24. Po piatich zápasoch druhej skupiny majú štyri body, oba za triumfy nad Izraelom. Štvrtkový duel absolvovali v nemeckom Heidelbergu pre vojnovú situáciu v krajine svojich súperiek. Tie stratili prehrou šancu na účasť na prvom veľkom podujatí vôbec a so Slovenskom prehrali aj šiesty vzájomný duel v histórii.Zverenky trénera Jorgeho Duenasa čaká v nedeľu v Šali záverečný zápas v skupine proti Ukrajine. Toto stretnutie môže byť v prípade štvrtkovej prehry Ukrajiniek s Nemeckom kľúčové v boji o priamy postup. Slovenky môžu získať miestenku aj na základe postavenia v tabuľke tretích tímov, odkiaľ idú na ME štyri z ôsmich tímov. Do nej sa však nepočítajú výsledky proti poslednému tímu v skupine a tak v nej priebežne figurujú s nulou.Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky celkovo dvakrát, naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.Slovenky išli do vedenia po 42 sekundách zásluhou Popovcovej a postupne si vybudovali štvorgólový náskok 5:1. Ten si viac-menej udržiavali a nič na tom nezmenili ani tri úspešné sedmičky v podaní Barelovej. Tréner hostiek Duenas dal dokonca v tejto fáze zápasu premiérovo šancu brankárke Jablonskej-Bobaľovej, ktorá zostala medzi troma žrďami aj po priamom vylúčení Michálkovej v 27. minúte. Dvojminútovú početnú výhodu využili Izraelčanky len na zníženie o gól a úvodné dejstvo ukončili so šesťgólovým mankom.Po vylúčení pivotky Michálkovej sa začali jej spoluhráčky trápiť. V druhom dejstve síce navýšili náskok o päť gólov, no z hľadiska presných zásahov bola hra pomerne dlho vyrovnaná. Hosťky niekoľkokrát podržala Jablonská-Bobaľová s 46,15-percentnou úspešnosťou. Jej tím dokázal udržať pohodlné vedenie a priestor na palubovke dostali v úplnom závere aj hráčky zo širšieho kádra.