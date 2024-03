Hádzanárky prehrali na palubovke Nemecka vysoko 18:32

Kvalifikácia ME 2024 hádzanárok, 2. skupina:

Düsseldorf - 3. kolo:



Nemecko - SLOVENSKO 32:18 (17:7)



Zostava a góly SR: Olláhová, Ivanicjová - Popovcová 4, Pastoreková, Pénzesová 2, Pócsíková 1, Michálková 1, Szarková, Zsákovicsová, Némethová, Lanczová 5, Bujnohová 1, Rajnohová 1, Bíziková 3, Nejedlíková. Najviac gólov Nemecka: Behrendová a Haufová po 4, Grijseelsová, Antlová, Maidhofová, Döllová a Ossenkoppová po 3. Rozhodovali: Hatipogluová - Simseková (obe Tur.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 2/1 - 4/3

Düsseldorf 3. marca (TASR) - Hádzanárky Slovenska prehrali v nedeľňajšom dueli kvalifikácie ME 2024 na palubovke Nemecka 18:32. Po štyroch zápasoch druhej skupiny tak majú na konte naďalej dva body za stredajšie víťazstvo nad Izraelom (31:22). Favoritky nedeľňajšieho duelu i celej skupiny z Nemecka zatiaľ neprehrali a sú na čele tabuľky vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s Ukrajinou.Zverenky trénera Jorgeho Duenasa začali svoje pôsobenie v skupine októbrovou prehrou s Ukrajinou v poľskom Mielci (20:25). V stredu si pripísali v Šali víťazstvo nad Izraelom, čo bol ich prvý triumf v ostrom zápase od novembra 2022. V tabuľke im patrí tretie miesto pred posledným Izraelom, ktorý má na konte nulu. Ďalší duel odohrajú začiatkom apríla práve proti Izraelčankám, dejisko zatiaľ nie je známe.Slovenky sa v tomto týždni museli vyrovnať s mnohými absenciami. Ich vyhliadky do dvojzápasu s tímom, ktorý nikdy nechýbal na záverečnom európskom turnaji, tak boli ešte menšie. Nemky potvrdili svoju formu zo Šale, ich súperky síce dali rovnaký počet gólov, no dokázali inkasovať o osem menej.Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku. Z každej kvalifikačnej skupiny postupujú najlepšie dva tímy a najlepšie štyri z osemčlennej tabuľky tretích tímov.Nemky sa ujali vedenia už po 37 sekundách zásluhou Bölkovej, za hostky skórovala prvýkrát Lanczová, ktorá znížila na 1:3. Popovcová následne dostala svoj tím na dostrel jedného gólu a jej družstvu sa podarilo aj vyrovnať - stav bol 5:5 i 6:6, no Nemky predviedli sériu desiatich gólov bez prerušenia. Odpovedať na ňu dokázala až Pénzesová v 28. minúte.V druhom dejstve Nemky pomaly zvyšovali vedenie, ale ich súperky nedovolili opakovanie zápasu v Šali a dlho sa držali v dostrele okolo desať gólov. Veľa však inkasovali v úplnom závere, najmä v poslednej minúte, keď do ich brány padli dva góly.