Hádzanárky sa pripravovali v Tatrách, Streicher: Bolo to perfektné

Štrbské Pleso 5. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v hádzanej absolvovali prvé spoločné sústredenie po koronapauze. Zverenky trénera Pavla Streichera strávili viac ako týždeň vo Vysokých Tatrách, kde sa pripravovali na jesenný štart kvalifikácie MS 2021. Ich prechodným domovom bol hotel FIS na Štrbskom Plese.



"Viac-menej sme stihli všetko, čo sme si naplánovali. Pár vecí sme korigovali, keďže sme museli reagovať na momentálny stav výkonnosti hráčok. Stretli sme sa však po dlhom čase, takže sme to aj očakávali. Úroveň pripravenosti hráčok bola rôzna, preto bolo dôležité z hľadiska zaťaženia zvoliť strednú cestu, aby tréningy neboli príliš náročné, ale zase na druhej strane, aby im to aj niečo dalo," povedal Streicher pre portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



Sústredenie bolo zamerané na kondíciu, ale aj hernú stránku. "Kondičné tréningy sme kombinovali vonku s posilňovňou. V popradskej hale sme sa hádzanej venovali v pondelok, stredu a piatok. Venovali sme sa hernej koncepcii, ktorou sa chceme prezentovať v zápasoch, predovšetkým obrannej činnosti. Dievčatá boli aj na dvoch túrach. Prvá na Popradské pleso a odtiaľ na Ostrvu, čo bolo dosť náročné. Museli sa prekonať, ale zvládli to všetky, čo ma potešilo. Druhá viedla k Chate pod Soliskom a odtiaľ ešte strmý výstup na Predné Solisko," uviedol kouč, ktorý mal k dispozícii 18-členný káder.



"Počasie sme mali vynikajúce. Keď sme prišli, tak síce pršalo, ale potom sa poveternostné podmienky upokojili. Všetky tréningy vonku sme mohli absolvovať bez problémov. Bolo to perfektné, aj to prostredie sme zvolili vhodne. Domov sme odchádzali s veľmi dobrým pocitom. Teraz už budeme netrpezlivo čakať, koho nám vyžrebujú v nadchádzajúcej kvalifikácii o postup na MS 2021. Už je však jasné, že sa kvalifikácia nezačne v septembri. EHF zrušila Final 4 Ligy majstrov žien, takže je nemysliteľné, aby sa za účasti 16 európskych krajín teraz začalo bojovať," tvrdí Streicher, ktorý plánuje najbližší zraz od 28. septembra do 4. októbra.