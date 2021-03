Hádzanárky sa v baráži o MS 2021 stretnú so Srbskom

Žreb baráže o MS 2021 v Španielsku (prvé zápasy 16./17. apríla, odvety 20./21. apríla):



SLOVENSKO - Srbsko

Turecko - Rusko

Česko - Švajčiarsko

Slovinsko - Island

Ukrajina - Švedsko

Rakúsko - Poľsko

Maďarsko - Taliansko

Rumunsko - Severné Macedónsko

Portugalsko - Nemecko

Čierna Hora - Bielorusko

Viedeň 22. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky sa v baráži o postup na MS 2021 stretnú so Srbskom. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Prvý zápas odohrajú doma v termíne 16./17. apríla, odveta je na programe na palubovke súpera 20./21. apríla.Zverenky trénera Pavla Streichera si postup do baráže vybojovali cez víkend na turnaji I. skupiny prvej fázy kvalifikácie v Luxembursku, kde obsadili prvú priečku pred Ukrajinou, Izraelom a domácim tímom. Pri žrebe figurovali Slovenky v druhom koši, v prvom bolo desať tímov na základe ich účasti na ME 2020 - Rusko, Nemecko, Čierna Hora, Maďarsko, Švédsko, Rumunsko, Srbsko, Poľsko, Česko a Slovinsko.Srbky skončili na MS pred dvoma rokmi na šiestom mieste, medzi svetovou elitou nechýbali štyrikrát za sebou. Najlepšie skončili v roku 2013 na domácej pôde, keď získali strieborné medaily. Vlani v decembri na európskom šampionáte obsadili 13. priečku.Svetový šampionát sa uskutoční od 1. do 19. decembra 2021 v šiestich španielskych dejiskách, premiérovo s účasťou 32 družstiev. Okrem usporiadateľskej krajiny Španielska a obhajcu titulu Holandska má už na MS istú účasť aj kvarteto najlepších tímov z ME 2020 - Nórsko, Francúzsko, Chorvátsko a Dánsko. Zvyšných desať miesteniek pre Európu si rozdelí desať úspešných družstiev z baráže.Slovenské hádzanárky naposledy neuspeli v boji o ME 2020, keď exekutíva EHF pre pandémiu koronavírusu zrušila zvyšné štyri kolá kvalifikácie. Naposledy sa slovenský tím na vrcholnom podujatí predstavil v roku 2014 na ME v Chorvátsku a Maďarsku. Na svetovom šampionáte štartoval jediný raz v roku 1995, keď v Rakúsku a Maďarsku obsadil 12. miesto.