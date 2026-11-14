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Hádzanárky Šale vyhrali nad Slaviou Praha v 10. kole
V ďalšom dueli Sokol Písek triumfoval nad Zlínom 21:18. Ten v prebiehajúcej sezóne ešte nebodoval a figuruje na poslednom 12. mieste.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Hádzanárky Šale zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 10. kola Doprastav ligy nad hráčkami Slavie Praha 29:25. V tabuľke im patrí štvrtá pozícia, na vedúcu Dunajskú Stredu, ktorá má zápas k dobru, strácajú tri body. Slavia je deviata.
V ďalšom dueli Sokol Písek triumfoval nad Zlínom 21:18. Ten v prebiehajúcej sezóne ešte nebodoval a figuruje na poslednom 12. mieste.
V ďalšom dueli Sokol Písek triumfoval nad Zlínom 21:18. Ten v prebiehajúcej sezóne ešte nebodoval a figuruje na poslednom 12. mieste.
Doprastav liga - 10. kolo:
Sokol Písek - Handball Club Zlín 21:18 (10:11)
Najviac gólov: Kocová a Mazánková po 5, Seidlová 4/2, Indráková 3/1 - Bekeová Kittiová 5/3, Hornyáková 3, Kříčková, Žebrová a Machalová po 2. Rozhodovali: Bareš a Háza, vylúčené: 6:5, 7 m hody: 3/3 - 3/3, 213 divákov.
HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Slavia Praha 29:25 (10:14)
Najviac gólov: Pócsíková 9/2, Rajnohová 5, Vargová a Bujnochová po 4 - Schreibmeierová 6/1, Vostárková 6/2, Holečková 5. Rozhodovali: Gönczi a Nagy, vylúčené: 1:5, ŽK: Pastoreková (Šaľa), 7 m hody: 3/2 - 3/2, 850 divákov.
Sokol Písek - Handball Club Zlín 21:18 (10:11)
Najviac gólov: Kocová a Mazánková po 5, Seidlová 4/2, Indráková 3/1 - Bekeová Kittiová 5/3, Hornyáková 3, Kříčková, Žebrová a Machalová po 2. Rozhodovali: Bareš a Háza, vylúčené: 6:5, 7 m hody: 3/3 - 3/3, 213 divákov.
HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Slavia Praha 29:25 (10:14)
Najviac gólov: Pócsíková 9/2, Rajnohová 5, Vargová a Bujnochová po 4 - Schreibmeierová 6/1, Vostárková 6/2, Holečková 5. Rozhodovali: Gönczi a Nagy, vylúčené: 1:5, ŽK: Pastoreková (Šaľa), 7 m hody: 3/2 - 3/2, 850 divákov.