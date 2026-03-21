< sekcia Šport
Hádzanárky Šale zdolali Iuventu Michalovce 25:24
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Hádzanárky Šale zvíťazili v stretnutí 20. kola MOL ligy nad Iuventou Michalovce 25:24. Po vyrovnanom priebehu si Šaľa pripísala siedmu výhru z uplynulých ôsmich duelov a v tabuľke je na 3. mieste. Michalovciam patrí priebežne 6. priečka. Už istý víťaz dlhodobej časti DAC Dunajská Streda zdolal Sokol Poruba 39:22.
Kynžvart vyhral v sobotu nad DHK Baník Most 31:23 a zostal na druhom mieste.
MOL liga - 20. kolo:
Sokol Písek - DHC Slavia Praha 27:31 (15:13)
najviac gólov: Korešová 10/2, Svobodová 5, Indráková 4 - Holečková 9/4, Míšová 8, Vostárková 4. Rozhodovali: Čapek a Veselý, vylúčené: 5:6, 306 divákov.
DHK Zora Olomouc - Handball Hodonín 34:28 (10:14)
najviac gólov: Horáková 8, Daňková 5/5, Macháčová a Kubálková po 5 - Bekeová 6/6, Štipčáková a Víchová po 6. Rozhodovali: Friedel a Kučerka, vylúčené: 4:4, 211 divákov.
HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce 25:24 (14:11)
najviac gólov: Ščípová 6/1, Pócsíková 4/3, Rajnohová 4 - Biegerová 5/3, Kompanijecová 5, Costová Pereirová 5. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 5/3 - 3/3, vylúčené: 3:4, 1100 divákov.
Sokol Poruba - HC DAC Dunajská Streda 22:39 (10:19)
najviac gólov: Farářová 6/2, Cabadajová 4, Kr. Rajová a Ka. Rajová po 3 - Élöová 11/6, Molnárová a Bolzanová po 5. Rozhodovali: Fiala a Paululik, vylúčené: 2:3, 96 divákov.
DHC Plzeň - Handball Club Zlín 29:23 (15:13)
najviac gólov: Fenclová 6/1, Tomanová 5, Polanková 3/1 - Polomíková 11/11, Krejčíková 4, Herbočková 2. Rozhodovali: Beňuš a Uhlíř, vylúčené: 8:2, 213 divákov.
DHK Baník Most - Házená Kynžvart 23:31 (9:11)
najviac gólov: Jestříbková 8, Řádová 4/1, Zachová 3 - Vávrová 7/4, Hejkalová 5, Božovičová a Königová po 4. Rozhodovali: Kichner a Vacula, vylúčené: 3:1, 800 divákov.
