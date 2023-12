Hádzanárky Senegalu a Japonska sa rozlúčili víťazstvom

MS v hádzanej žien:



hlavná fáza



I. skupina (Göteborg):



Maďarsko - Chorvátsko 23:22 (8:11)



Kamerun - Senegal 20:22 (12:7)







1. Švédsko 4 4 0 0 111:70 8*



2. Čierna Hora 4 3 0 1 103:76 6*



3. Maďarsko 5 3 0 2 132:112 6



4. Chorvátsko 5 2 1 2 111:107 5



5. Senegal 5 1 1 3 103:127 3



6. Kamerun 5 0 0 5 79:147 0







III. skupina (Herning):



Poľsko - Rumunsko 26:27 (10:13)



Japonsko - Srbsko 22:20 (9:8)







1. Nemecko 4 4 0 0 119:90 8*



2. Dánsko 4 3 0 1 122:93 6*



3. Rumunsko 5 3 0 2 141:145 6



4. Poľsko 5 2 0 3 119:143 4



5. Japonsko 5 2 0 3 137:141 4



6. Srbsko 5 0 0 5 111:137 0



*istý postup do štvrťfinále







Prezidentský pohár



I. skupina (Frederikshavn):



Island - Čína 30:23 (13:11)







1. Island 3 3 0 0 92:56 6



2. Čína 3 2 0 1 78:74 4



3. Paraguaj 2 0 0 2 39:48 0



4. Grónsko 2 0 0 2 38:69 0







II. skupina (Frederikshavn):



Kongo - Čile 24:21 (8:12)



Irán - Kazachstan 29:33 (15:17)







1. Kongo 3 3 0 0 93:77 6



2. Čile 3 2 0 1 78:67 4



3. Kazachstan 3 1 0 2 92:93 2



4. Irán 3 0 0 3 69:95 0



Bratislava 11. decembra (TASR) - Hádzanárky Chorvátska nezvládli rozhodujúci súboj o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta a po hernom kolapse v závere podľahli v pondelok Maďarkám 22:23. Chorvátkam stačila na postup remíza proti súperkám, ktoré sa už medzi najlepšiu osmičku dostať nemohli, no duel ukončili šnúrou 0:5, keď Maďarky sa dostali prvýkrát v zápase do vedenia až v poslednej minúte.Istotu postupu z I. nadstavbovej skupiny tak už pred večerným súbojom s domácim Švédskom získala Čierna Hora. V II. skupine mali už pred vzájomným súbojom istotu postupu Nemky a Dánky, ktoré si zahrali o prvú priečku tabuľky.Víťazne sa so šampionátom rozlúčili hráčky Rumunska, Senegalu a Japonska. Senegalčanky zdolali v I. skupine nadstavbovej časti v africkom súboji Kamerunčanky 22:20, Japonky identickým výsledkom zvíťazili nad Srbkami. Rumunky zdolali Poľky o gól 27:26. Ani jedno zo šestice družstiev už nemohlo postúpiť do štvrťfinále.