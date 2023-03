Hádzanárky Slovenska prehrali v príprave so Slovinskom vysoko 20:31

Slovensko - Slovinsko 20:31 (11:15)



zostava a góly SR: Ivanicjová, Furgaláková, Oláhová - Trúnková 1, Györiová, Königová, Popovcová 2, Pénzes, L. Ratvajská 1, Bujnochová 1, Bajčiová 1, Holejová, Habánková 1, Lanczová 10/6, Škoricová, Dvorščáková 3, Ščípová, D. M. Vargová



najviac gólov Slovinsko: Stanková 6/1, Ljepojová a Gomilarová-Zickerová po 5



Rozhodovali: Haščíková a Kellner (obe SR), 7 m hody: 6/6 - 2/2, vylúčené: 4:4, 800 divákov

hlasy /slovakhandball.sk/:



Peter Pčola, asistent trénera SR: "Myslím si, že nám chýbala agresivita v obrane a disciplína v útoku. Príliš veľa gólov sme dostávali cez stred, chýbali nám prerušenia v obrane, nemali sme pod kontrolou ich pivotku. Nevedeli sme to zavrieť v strede. Mrzí ma, že sme počas týždňa pracovali na rôznych variantoch obrany, ale nedokázali sme to preniesť do zápasu. V útoku sme sa ťažšie presadzovali. Keď sme si šance aj vypracovali, dosť sme ich pozahadzovali. Jediná aktívna spojka bola Lanczová, ktorej zápas vyšiel. Ťažko sa hrá proti takému súperovi, keď nepodá nadpriemerné výkony viac hráčok."



Barbora Lanczová, spojka SR a najlepšia strelkyňa: "Odohrali sme zaujímavý zápas, ktorý nám síce nevyšiel výsledkovo, ale aspoň vieme, na čom máme pracovať. Verím, že v odvete to bude z našej strany oveľa lepšie. Musíme si dať pozor v strede obrany, lebo sme dostali veľa gólov z diaľky. V útoku potrebujem zlepšiť pohyb, robiť viac krížov, aby sme boli úspešnejšie."



Veronika Habánková, spojka SR: "Výsledok nie je pre nás priaznivý, ale my sa máme stále čo učiť. Slovinky patria do top 10 v Európe. Musíme sa poučiť z chýb v dnešnom dueli a verím, že v sobotu to bude lepšie."

Šaľa 3. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Šali so Slovinskom vysoko 20:31. Odveta je na programe v sobotu (16.00 h) v rovnakom dejisku.Slovenky nastúpili bez viacerých hráčok základného kádra. Najlepšou strelkyňou domácich bola Barbora Lanczová, ktorá dala desať gólov vrátane všetkých šiestich pokutových hodov.Stretnutia v Mestskej športovej hale sú generálkou na aprílovú II. fázu kvalifikácie o postup na MS 2023, v ktorej si zverenky španielskeho trénera Jorgeho Dueňasa v play off zmerajú sily s Chorvátkami (7. a 12. apríla).V úvode zápasu čakali domáce na prvý gól z hry až do 12. minúty, keď sa presadila Lanczová. Taktovku držali favoritky zo Slovinska a postupne si budovali svoj náskok. Do polčasu išli za stavu 15:11. Slovenkám sa nedarilo stiahnuť stratu ani v druhom dejstva a tá postupne narastala. Hosťujúce hráčky postupne úplne ovládli duel a v Šali triumfovali o jedenásť gólov 31:20.