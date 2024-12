Hádzanárky Slovenska nastúpia proti Nórkam bez zranenej Lanczovej

Innsbruck 2. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky nastúpia na záverečný súboj v E-skupine ME v Innsbrucku proti Nórkam (v pondelok o 20.30 h) bez Barbory Lanczovej. Šiesta najlepšia strelkyňa doterajšieho priebehu šampionátu (14 gólov) musí vynechať zápas pre zranenie.



Dvadsaťdvaročná ľaváčka sa zranila v úvode predchádzajúceho duelu so Slovinkami (24:37), napriek veľkej bolesti zápas dohrala do konca. Na druhý deň ráno však nasledovala návšteva lekára. "Bola som veľmi blízko protihráčkam a v momente, keď som vyskočila, sotili ma. Chcela som si zmierniť tvrdý dopad na chrbát, tak som si podložila pod seba ruku. Prepol sa mi lakeť a bolelo to. Nevedela som už hrať na 100 percent, no dobojovala som to," vrátila sa k nešťastnému momentu úderná spojka, ktorá má roztrhnutý úpon ľavej ruky. Od hádzanej si oddýchne približne dva až tri mesiace. "Verím, že to bude oveľa skôr. Som športovkyňa a stále mladá. Toto bol zatiaľ hrubý odhad lekárov z pohotovosti. V ruke nemám hybnosť, je opuchnutá a lekár povedal, že s ňou nemám hýbať. Čakajú ma ešte ďalšie vyšetrenia u špecialistov v Maďarsku. To všetko už zariadi vedenie môjho tímu v Mosonmagyaróvári," dodala Lancz pre web slovakhandball.sk.



Práve na zápas proti olympijským šampiónkam z Nórka sa Slovenky tešili už od vyžrebovania základnej skupiny ME. Slovenská pravá spojka, ktorá je zároveň úspešná exekútorka pokutových hodov, si ho pozrie len ako diváčka na tribúne. "Veľmi som sa na tento zápas tešila. Proti nórskym hráčkam som už hrala na klubovej úrovni, ale proti reprezentačnému A-tímu ešte nie. Je mi to veľmi ľúto. Toto je zápas, z ktorého sa dá veľmi veľa učiť. Bude to taký sviatok, veď s víťazkami olympijských hier nehráme každý rok. Verím tomu, že naše baby odohrajú dobrý zápas, získajú skúsenosti a zároveň, že sa poučíme z tých dvoch predchádzajúcich prehier." Slovenky už po prehre so Slovinskom stratili šancu na postup do nadstavbovej časti. Naopak Nórky sú v opačnej pozícii, úradujúce majsterky Európy majú už isté prvenstvo v skupine i účasť vo viedenskej fáze. "Budem dievčatá veľmi povzbudzovať, aby sa dôstojne rozlúčili s majstrovstvami Európy v Innsbrucku," dodala Lancz.