Hádzanárky Slovenska prehrali so Švajčiarkami a obsadili 12. miesto

Švajčiarsko - Slovensko 33:28 (15:11)



Najviac gólov SR: Lanczová 8, Vargová 5, Penzešová 4 TH: 5/4 - 5/2, vylúčené: 4:2.

Rusko - Francúzsko 25:24



Maďarsko - Švédsko 33:26

Rumunsko - Dánsko 28:21

Chorvátsko - Nemecko 24:20

Celje 17. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali na ME hráčok do 19 rokov so Švajčiarkami 28:33 v sobotnom zápase o 11. miesto. Na šampionáte v slovinskom Celje obsadili konečnú 12. priečku a vybojovali si na ňom postup na majstrovstvá sveta.