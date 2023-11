Hádzanárky Slovenska prehrali v Chebe s Českom, skončili tretie

49. ročník medzinárodného turnaja žien Štít mesta Cheb:



Česko - Slovensko 27:23 (18:10)



najviac gólov: Cholevová 7/4, Stříšková a A. Franková po 4 - Lanczová 5. Rozhodovali: Beňuš, Uhlíř (obaja ČR), vylúčenia: 5:7, 465 divákov

konečná tabuľka:



1. Nórsko "B" 2 2 0 0 65:46 4



2. Česko 2 1 0 1 53:54 2



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 43:61 0

Cheb 2. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom druhom stretnutí na medzinárodnom turnaji o Štít mesta Cheb. V sobotu podľahli domácemu Česku 23:27 a v tabuľke obsadili poslednú tretiu priečku. Prvenstvo si pripísalo "béčko" Nórska.Slovenky v prvom dueli 49. ročníka tradičného podujatia prehrali s Nórskom jednoznačne 20:34. Proti Česku, pripravujúcemu sa na MS, zaostávali aj o desať gólov, no v závere znížili na prijateľný rozdiel. Turnaj bol pre zverenky trénera Jorgeho Dueňasa prípravou na budúcoročné pokračovanie kvalifikácie ME 2024, v decembri ešte vycestujú na dva prípravné zápasy do Turecka.Nórska rezerva, vystužená viacerými medailistkami z ME, MS a OH na čele z najlepšou hádzanárkou sveta za rok 2011 Heidi Lökeovou, vyhrala v Chebe oba zápasy.