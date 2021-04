Hádzanárky Slovenska prehrali v prvom barážovom dueli doma so Srbskom

Slovensko - Srbsko 19:26 (10:11)



Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová - Patrnčiaková 1, Lanczová 6/1, Königová 1, E. Rajnohová 2, Némethová 1, R. Bíziková 5/1, Bujnochová, Rebičová, Habánková 3, Hudáková, B. Bíziková, Dulinová, Pénzesová, Štefaniková. Najviac gólov Srbska: Kovačevičová 8, Krpežová-Šlezaková 6/2, Lavková 3. Rozhodovali: Nastaseová, Stancuová (obe Rum.), vylúčenia: 4:3, 7m hody: 3/2 - 6/3, bez divákov.

Šaľa 17. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v prvom barážovom zápase o postup na MS 2021 so Srbskom 19:26. Na domácej palubovke v Šali držali s favoritom krok iba v prvom polčase, po zmene strán získali Srbky rozhodujúci náskok. Odveta je na programe v stredu v Belehrade (18.00 h).Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Barbora Lanczová so šiestimi presnými zásahmi, Srbka Jovana Kovačevićová dala o dva viac. Úspešnejší tím z baráže si vybojuje postup na decembrový svetový šampionát v Španielsku. Slovenky sa naposledy na MS predstavili pred 26 rokmi.Slovenky sa museli na poslednú chvíľu vysporiadať aj s absenciou zranenej Simony Szarkovej. Gólový účet otvorila po 64 sekundách hry Erika Rajnohová, ale Srbky otočili na 2:1 vo svoj prospech a mali k dispozícii aj sedmičku, Lavkovú však vychytala Oguntoyová. Na druhej strane sa z rovnakej pozície presadila Réka Bíziková a tá istá hráčka v 9. minúte svojim už tretím zásahom zvýšila na 4:2 pred domáce. Srbky kopili technické chyby, Oguntoyová zlikvidovala ďalšiu sedmičku, napriek tomu dokázali favoritky v 18. minúte vyrovnať na 6:6 najmä zásluhou potentnej Krpežovej-Šlezakovej. Slovenky išli ešte raz do náskoku o dva góly (9:7), záver prvého polčasu však vyznel pre súperky a gól Radojevičovej 13 sekúnd pred sirénou znamenal ich tesný polčasový náskok 11:10.Po zmene strán sa Srbky v 33. minúte po presnom zásahu Lavkovej prvýkrát dostali do dvojgólového náskoku (13:11). Cez defenzívu domáceho družstva sa už dostávali viditeľne ľahšie ako v prvom dejstve a Kovačevičová v 42. minúte zvýšila odstup Srbiek už na 18:14. Kouč Slovenska Streicher reagoval na trojgólovú šnúru oddychovým časom a jeho zverenky štvrťhodinu pred koncom znížili po úspešnej sedmičke strelecky nabudenej Lanczovej na 16:19. Bližšie ako na rozdiel troch gólov sa však už k súperkám nedokázali dostať, naopak Srbky sériou troch gólov zvýšili v závere svoj náskok na sedem gólov a vytvorili si výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou na domácej pôde.."