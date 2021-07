Hádzanárky Slovenska prehrali v zápase ME do 19 rokov so Švédkami

Švédsko - Slovensko 37:29 (20:12)



Najviac gólov: Axnerová 6/3, Peterssonová Bergstenová a Johanssonová po 4 - Ščípová 7, Lanczová 6/2, Palová 4/2



Celje 8. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v úvodnom zápase B-skupiny ME hráčok do 19 rokov so Švédkami 29:37. Severanky si vypracovali rozhodujúci náskok v prvom polčae, ktorý vyhrali 20:12, Slovensky v druhej polovici zabrali, dokázali skorigovať na rozdiel štyroch gólov, ale napokon už nedokázali zdramatizovať duel.Slovenky odohrajú v B-skupine iba dva zápasy po tom, ako Portugalky vyradil koronavírus v tíme. Druhý duel proti Ruskám je na programe v piatok 9. júla od 17.00 h.B-skupina: