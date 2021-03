Hádzanárky Slovenska zdolali Izrael a zaistili si postup do baráže

SLOVENSKO - Izrael 37:19 (18:11)



zostava a góly SR: Medveďová, Oguntoyeová - Rebičová, Popovcová 2, Rajnohová, Pastorková 1, Pócsíková 3, Lanczová 10/6, Habánková 2, Hudáková 1, Szarková 5, Patrnčiaková 5, Némethová 2, Trúnková 2, B. Bíziková 1, R. Bízková 3 - najviac gólov Izraela: Vakratová 5/3, Teplická 3, Gavzová, Aklerová, Izaková a Shaulová po 2, 7 m hody: 6/6 - 3/3, vylúčené: 4:5, rozhodovali Fahner, Kubis (obaja Poľ.)



Ďalší program turnaja 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie v Luxemburgu:



18.00 Ukrajina – Luxembursko



nedeľa: 15.30 Ukrajina – Izrael, 18.00 Luxembursko – Slovensko



Luxemburg 20. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky sa predstavia v baráži o postup na MS 2021. Vo svojom druhom vystúpení na turnaji I. fázy kvalifikácie v Luxemburgu zdolali v sobotu Izraelčanky 37:19 a v tabuľke skupiny neskončia na horšom ako druhom postupovom mieste.Zverenky trénera Pavla Streichera figurujú v tabuľke na prvom mieste, turnaj uzavrú v nedeľu, keď od 18.00 h nastúpia proti domácemu družstvu.Izraelčanky v úvode držali krok s favorizovanými súperkami do desiatej minúty. Potom však inkasovali päť gólov za sebou a Slovenky sa dostali do vedenia 11:4. Súperky držali na dištanc, a hoci sa im podarilo skorigovať na rozdiel piatich gólov, záver prvého polčasu patril Slovenkám, ktoré ho vyhrali 18:11 a vytvorili si solídny základ pre zvyšok duelu. Po zmene strán kontrolovali priebeh, ťažili z dobrej defenzívy a v 39. minúte už viedli 23:13. Aj v ďalšom priebehu Slovenky dominovali, vypracovali si náskok o osemnásť gólov, ktorý si udržali až do konca zápasu.