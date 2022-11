Hádzanárky Slovinska zvíťazili na MS nad Dánskom 28:26

ME v hádzanej žien:



A-skupina (Ľubľana):



Maďarsko - Švajčiarsko 33:28 (17:14)



Nórsko - Chorvátsko 32:23 (16:14)





B-skupina (Celje):



Slovinsko - Dánsko 28:26 (14:15)



Švédsko - Srbsko 27:21 (14:9)



Ľubľana/Celje 4. novembra (TASR) - Hádzanárky Slovinska úspešne vstúpili do zápolení na ME. V dueli B-skupiny zvíťazili na domácej palubovke v Celje nad Dánskom 28:26. V A-skupine v Ľubľane si Maďarky poradili so Švajčiarskom 33:28, Nórky zdolali Chorvátsko 32:23.