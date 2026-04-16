< sekcia Šport
Hádzanárky SR budú na ME v skupine so Švédskom, Nemeckom a Srbskom
Slovenky figurovali pred žrebom v treťom výkonnostnom koši a priamo ich nasadili do bratislavskej skupiny.
Autor TASR,aktualizované
Katovice 16. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa na domácich ME 2026 stretnú v základnej F-skupine so Švédskom, Nemeckom a Srbskom. Zápasy odohrajú v bratislavskej Tipos Aréne. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Katoviciach. Spoluorganizátormi decembrového šampionátu sú okrem Slovenska ešte Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko.
Slovenky figurovali pred žrebom v treťom výkonnostnom koši a priamo ich nasadili do bratislavskej skupiny. Z prvého koša im slovenská kanonierka Barbora Lanczová vytiahla štvrtý tím z OH 2024 Švédsko, z druhého dostali úradujúce vicemajsterky sveta z vlaňajška Nemky a zo štvrtého Srbky, ktoré boli na MS dvanáste. Dvadsaťštyri účastníkov rozdelil žreb do šiestich základných skupín po štyroch, prvé dva tímy z každej z nich sa prebojujú do hlavnej fázy šampionátu.
„Žreb k nám bol krutý, je to veľmi ťažká skupina,“ zhodnotil v priamom prenose TV Joj Šport2 tréner slovenskej reprezentácie Jan Beňadik, hoci z prvého koša si želal práve Švédky. „Som rád, že je to práve toto družstvo, mohlo by nám sedieť trochu viac ako ostatní možní súperi z najsilnejšieho koša, hoci kvalita je tam obrovská. Z druhého koša sme však dostali asi najťažšieho možného súpera, Nemky sú svetové top družstvo, mimoriadne silné individuálne aj systémovo a bude to favorit našej skupiny. A rovnako veľmi ťažký súper je aj Srbsko, fyzicky náročný a jeden z najlepších, ak nie úplne najlepší zo štvrtého koša. Čaká nás náročná skupina, je to však pre nás zároveň výzva konfrontovať sa s absolútnou špičkou,“ dodal Beňadik.
Okrem pätice organizátorských krajín mala na turnaji istú účasť aj trojica medailistov z predchádzajúcich ME 2024 - Nórsko, Dánsko a Maďarsko. Zvyšných šestnásť tímov si postup zabezpečilo v kvalifikácii. Titul bude obhajovať Nórsko, premiérovo si medzi európskou elitou zahrá Grécko.
Slovenky odohrajú svoje zápasy v F-skupine na bratislavskom „zimáku“ v dňoch 4., 6. a 8. decembra. Do A-skupiny v rumunskom meste Oradea priamo nasadili Maďarsko, do „béčka“ v Kluži domáce Rumunsko, v C-skupine v Antalyi malo isté miesto Turecko, v D-skupine v Brne bude mať domáce prostredie Česko a do „éčka“ v Katoviciach zaradili Poľsko.
Majstrovstvá Európy odohrajú v termíne 3. až 20. decembra 2026, prvýkrát v histórii až v piatich krajinách a druhýkrát s 24 tímami. Celkovo je v zápasovom itinerári 65 stretnutí. Duely dvoch šesťčlenných skupín hlavnej fázy sa uskutočnia v Katoviciach (skupiny D, E, F) a Kluži (skupiny A, B, C), semifinále a záverečné zápasy o medaily a umiestnenie bude hostiť moderná Spodek Aréna v Katoviciach s kapacitou viac ako 11-tisíc miest.
Slovensko naposledy hostilo vrcholné hádzanárske podujatie v roku 2022, keď spolu s Maďarskom usporiadalo mužské majstrovstvá Európy. „Je pre nás veľmi dôležité organizovať takýto turnaj. Musíme na Slovensku viac propagovať šport, takže dúfam, že to pomôže mladým dievčatám a chlapcom, aby sa inšpirovali a začali hrať hádzanú alebo sa venovať športu vo všeobecnosti,“ povedala na pódiu Lanczová, podľa ktorej je slovenský tím stále v režime prípravy, ale napreduje: „Myslím si, že sme na dobrej ceste. Deň za dňom sa zlepšujeme, stále nie sme stopercentne pripravené, ale veľmi tvrdo sa pripravujeme a som si istá, že v decembri budeme v najlepšej forme.“
Zloženie základných skupín ME 2026:
A-skupina (Oradea): Maďarsko, Čierna Hora, Slovinsko, Island
B-skupina (Kluž): Nórsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Severné Macedónsko
C-skupina (Antalya): Dánsko, Španielsko, Turecko, Grécko
D-skupina (Brno): Holandsko, Česko, Rakúsko, Chorvátsko
E-skupina (Katovice): Francúzsko, Poľsko, Faerské ostrovy, Ukrajina
F-skupina (Bratislava): Švédsko, Nemecko, SLOVENSKO, Srbsko
