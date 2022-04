Hádzanárky SR do 20 rokov si zahrajú s Indiou, Japonskom a Holandskom

Celje 13. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa na 23. majstrovstvách sveta hráčok do 20 rokov stretnú v A-skupine s rovesníčkami z Indie, Holandska a Japonska. Rozhodol o tom stredajší žreb v Celje. Turnaj sa bude hrať v Slovinsku od 22. júna do 3. júla 2022.



Zverenky trénerskej dvojice Ján Beňadik, Juraj Hudák žrebovali z 2. koša. Na turnaji bude hrať 32 družstiev. Z každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia do hlavnej fázy prvé dve družstvá, ostatné čaká účinkovanie v bojoch o Prezidentský pohár.



Juniorské reprezentantky SR si postup na MS zabezpečili minulý rok v lete zásluhou 12. miesta na ME hráčok do 19 rokov, informoval oficiálny portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH).