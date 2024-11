Hádzanárky SR na ME v Innsbrucku bez Holejovej

Na snímke kapitánka slovenskej ženskej hádzanárskej reprezentácie Réka Bíziková pózuje počas tlačovej konferencie pred odchodom na európsky šampionát v pondelok 25. novembra 2024 v Šamoríne. Foto: TASR - Martin Baumann

Nominácia Slovenska na ME 2024:



Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa),



Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.)



Spojky: Karin Bujnochová (Szombathelyi KKA/Maď.), Barbora Lancz (Mosonmagyoróvár SC/Maď.), Tatiana Šutranová (CS Măgura Cisnădie/Rum.), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Alena Dvorščáková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová (HK Slovan Duslo Šaľa),



krídla: Réka Bíziková (Komáromi KVSE/Maď.), Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda) Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)

Šamorín 25. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky nebudú mať na ME v Innsbrucku k dispozícii spojku Adrianu Holejovú, ktorá sa zranila v sobotnom prípravnom zápase s Ukrajinou (30:27). Slovenky postúpili na kontinentálny šampionát po 10 rokoch a v základnej E-skupine ich čaká postupne domáce Rakúsko (28.11.), Slovinsko (30.11.) a spolufavorit turnaja Nórsko (2.12.).Dvadsaťpäťročná spojka Holejová, ktorá pôsobí vo francúzskom Nice, si v sobotnom stretnutí zlomila kľúčnu kosť. Okrem jej absencie bolo už predtým známe zranenie krídelníčky Martiny Popovcovej. Tú trápi bočný väz.povedal tréner Jorge Dueňas na pondelkovej tlačovej konferencii v Šamoríne." dodal tréner. Namiesto Holejovej nepovolal do reprezentácie žiadnu náhradníčku a nominácia tak bude 17-členná.Jeho tím začal v septembri prípravu rozpačito, keď najprv tesne vyhral a následne podľahol Faerským ostrovom. V októbri však zdolal na Karpatskom pohári Severné Macedónsko a Turecko, pričom na Brazílčanky nestačil o štyri góly. V piatok Slovenky prehrali v Maďarsku s domácimi, no na záver zdolali účastníka ME Ukrajinu. Tomuto istému súperovi čelili aj v kvalifikácii a bola z toho prehra a remíza. Tréner podotkol, že to bol len prípravný duel, no aj tak našiel pozitíva. "povedal Dueňas pre TASR.Kormidelník zároveň priznal, že pre jeho družstvo je kľúčový úvodný zápas proti Rakúsku. Nórky sú zlaté medailistky z tohtoročných OH v Paríži, na ktorých sa zúčastnili aj Slovinky. "vysvetlil kouč.Pre Slovensko je to prvá účasť na ME od roku 2014 a tretia v ére samostatnosti. Zo súčasného kádra bola na ME v Chorvátsku len kapitánka Réka Bíziková.povedala 32-ročná krídelníčka a zároveň nepriamo narážala na nečakaný postup zo základnej skupiny spred desiatich rokov. Jej tím vtedy v záverečnom zápase prekvapil triumfom nad Srbskom. Medzi skúsenejšie opory tímu patrí aj 30-ročná spojka Karin Bujnochová, ktorá chýbala na ME 2014, no bola pri postupovom zápase.povedala Bujnochová.V opačnej pozícii je 22-ročná Ščípová, pre ktorú je to premiérové vrcholové podujatie. "," zhodnotila Ščípová.Okrem ME 2014 boli Slovenky aj na šampionáte v roku 1994, na oboch obsadili 12. miesto. Tohtoročný európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra v štyroch mestách (Viedeň, Innsbruck, Debrecín, Bazilej). Slovenky tak s určitosťou budú na nadchádzajúcich dvoch ME, keďže tie v roku 2026 budú spoluorganizovať.