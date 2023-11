Hádzanárky SR odcestovali na kemp a dva prípravné duely do Turecka

Nominácia hádzanárok SR na sústredenie a medzištátne zápasy s Tureckom v Ankare:



brankárky: Alexandra Ivanycjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)



pivotky: Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda)



krídelníčky: Nataliia Dmytrenková (JSK Jaroslaw/Poľ.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)



spojky: Karin Bujnochová (MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Dorota Bačenková (MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová (obe HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 30. novembra (TASR) - Slovenská hádzanárska reprezentácie žien odletela vo štvrtok do Turecka, kde absolvuje prípravný kemp a dva prípravné zápasy proti domácemu národnému tímu. Počas prebiehajúceho asociačného termínu už má za sebou účasť na turnaji v Chebe, kde zverenky trénera Jorgeho Dueňasa obsadili po prehrách s Nórskom "B" (20:34) a Českom (23:27) tretiu priečku.uviedol pre slovakhandball.sk Peter Pčola, asistent hlavného trénera. Po podujatí v Česku prišlo v kádri k niekoľkým zmenám. Zo sedemnástky v Chebe necestovali do Turecka brankárka Soňa Furgaláková, krídelníčky Katarína Pócsíková, Nicol Nejedlíková a spojka Sára Erika Zsákovicsová. Do nominácie namiesto nich pribudli brankárka Bella Oláhová, krídelníčka Lenka Ratvajská (obe Šaľa) a spojka Erika Rajnohová (D. Streda).Tréneri majú k dispozícii 16-členný káder, ktorého pevnou súčasťou je Karin Bujnochová.zdôraznila spojka poľského majstra Zaglebie Lubin.V Ankare pobudnú slovenské hádzanárky do stredy 6. decembra. Prípravné duely s Turkyňami sú na programe v nedeľu 3. decembra a v utorok 5. decembra, zhodne o 16.00 h SEČ.