Hádzanárky SR prehrali na turnaji JYSK Cup s domácim Maďarskom 31:38

JYSK Cup - Tatabánya:



Maďarsko - Slovensko 38:31 (20:19)



Najviac gólov: Simonová 6/2, Mártonová 5, Szöllősiová-Schatzlová 5, Klujberová 5/2 - Holejová 9, Lanczová 9/3, Rajnohová 5, Bíziková 3. Vylúčenia: 2:2, 7m hody: 4/4 - 3/3







ďalší program turnaja:



sobota o 18.00 h: Slovensko - Ukrajina



nedeľa o 18.00 h: Maďarsko - Ukrajina

Tatabánya 22. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali vo svojom prvom zápase na turnaji JYSK Cup s domácim Maďarskom o sedem gólov 31:38. Na podujatí v meste Tatabánya sa ešte v sobotu stretnú s Ukrajinou (18.00 h).Najlepšími strelkyňami slovenského tímu boli Barbora Lanczová a Adriana Holejová, zhodne s deviatimi gólmi. Pre zverenky Jorgeho Dueňasa je turnaj generálkou pred štartom ME 2024 v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. V utorok odletia do Innsbrucku, kde sa v základnej E-skupine stretnú s domácim Rakúskom, Slovinskom a Nórskom.Slovenkám vyšiel v piatok prvý polčas. Po štvrťhodine hry viedli po góle Lanczovej nad favoritom 10:8 a ešte v 28. minúte aj 18:17. V závere prvej časti však domáce otočili skóre a do kabín išli s tesným náskokom. Úvod druhého dejstva však už patril jednoznačne Maďarkám, ktoré šesťgólovou šnúrou odskočili na 26:19 a získali rozhodujúci náskok. Slovenská ekipa síce znížila v 45. minúte zásluhou Holejovej na 27:29, ale bližšie sa už k domácim nedostala.