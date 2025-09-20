< sekcia Šport
Hádzanárky SR prehrali v druhom prípravnom zápase so Španielskom
Autor TASR
Trenčín 20. septembra (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani v druhom z dvojice prípravných stretnutí proti Španielsku. V sobotu podľahli favorizovanému súperovi v Trenčíne 21:31. Zverenky trénera Jana Beňadika prehrali so Španielskom aj vo štvrtok v Žiline (25:33).
Slovenky začali veľmi zle, prvých sedem minút nedokázali skórovať ani raz a prehrávali 0:5. Potom sa dvakrát za sebou presadila zo sedemmetrového hodu Lanczová a domáce sa aj vďaka parádnym zákrokom brankárky Tomovčíkovej dostávali späť do hry. Györiová v 18. minúte znížila už na 7:8 a o desať minút neskôr bolo po úspešnej sedmičke Holejovej dokonca vyrovnané 11:11.
Do kabín išli Španielky s tesným náskokom (13:12), ale hneď po zmene strán odskočili aj vďaka presilovke na 17:13 zo svojho pohľadu. Domáce kopili technické chyby, čo súperky dokázali využiť a dvadsať minút pred koncom vyhrávali už o osem gólov 22:14. Španielsky tím tak získal rozhodujúci náskok, ktorý v závere ešte zvýraznil. Najlepšia strelkyňa slovenského tímu Adriana Holejová zaznamenala sedem gólov.
Súboje so Španielskom boli súčasťou prípravy na majstrovstvá Európy 2026, ktoré bude Slovensko spoluorganizovať. Najbližšie na slovenský tím čakajú zápasy v základnej skupine EHF Euro Cupu v Poľsku (16. októbra v Mielci) a doma s Nórskom (19. októbra v Bratislave).
prípravný zápas hádzanárok v Trenčíne:
Slovensko - Španielsko 21:31 (12:13)
Zostava a góly SR: Tomovčíková, Furgaláková - Holejová 7/2, Lanczová 6/3, Ščípová 2, Bujnochová 2, Lengyelová 1, Györiová 1, Ratvajská 1, Dmytrenková 1, Pastorková, Dvorščáková, Pénzesová, Šutranová, Hudáková, Kostelná. Rozhodovali: Haščíková, Kellner (obe SR), vylúčenia: 5:2, 7 m hody: 7/5 - 8/6
