Hádzanárky SR sa pripravujú v Michalovciach na dvojzápas s Rumunskom
V nominácii chýba aj Hudáková s Katarínou Kostelnou, ktoré boli pravidelne súčasťou výberu trénera Jana Beňadika na predchádzajúcich zrazoch.
Autor TASR
Michalovce 2. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky sa od nedele v Michalovciach pripravujú na tretí zápas Euro Cupu proti Rumunsku. V rámci prípravy na tohtoročné domáce ME privítajú súpera vo štvrtok o 18.00 h práve v Michalovciach, na jeho pôde sa predstavia v nedeľu v rovnakom čase.
Kontinentálny šampionát hostí celkovo päť krajín, okrem Slovenska práve Rumunsko, ale aj Česko, Poľsko a Turecko. Posledné dve menované sú v prvej skupine so Slovenskom, ktoré doposiaľ prehralo v Poľsku (20:28) a proti Nórsku (19:31). Severanky nemusia hrať kvalifikáciu ako úradujúce šampiónky, ktoré v rámci predchádzajúceho šampionátu zdolali v základnej skupine aj Slovensko.
To bude v najbližšom stretnutí bez kapitánky Kristíny Pastorkovej a zranenej Tatiany Šutranovej. „Nie je s nami kapitánka Kristína Pastorková, ktorej sa zhoršilo zranenie, ktoré mala zo zápasu MOL ligy proti Šali,“ uviedol hlavný tréner Jan Beňadik podľa webstránky slovakhandball.sk. Zranila sa aj Šutranová, ktorá sa na zápasy proti Rumunsku obzvlášť tešila, keďže v tejto krajine strávila dve sezóny a prirástla jej k srdcu. „V zápase Európskej ligy proti Bukurešti som sa nešťastne stretla s protihráčkou. Následkom nárazu je vykĺbené rameno na ľavej ruke. Vrátili ho späť, ale magnetická rezonancia potvrdila poranenie šľachy,“ povedala kanonierka a dodala: „Pár mesiacov som mala zranený členok a teraz som sa do reprezentácie obzvlášť tešila. Rumunsko je naozaj moja srdcovka. Bohužiaľ, zranenia sú súčasťou športového života.“
Napriek nemožnosti hrať robila v pondelok spoločnosť reprezentačným spoluhráčkam. „Rumunky nedávno vymenili trénera. Videla som ich zápasy a podľa mňa priniesol dobrú šťavu do tímu. Majú veľmi kvalitne vyskladané družstvo z hráčok väčšinou z rumunskej ligy, ktorá patrí z hľadiska kvality medzi trojicu najlepších v Európe. Sú to skúsené hádzanárky v kombinácii s mladšími. Určite nás nečaká vo štvrtok jednoduchý zápas. Rumunky nehrajú medzinárodné zápasy s tým, že si to odchodia. Nepozerajú sa na súpera, hrajú si svoje. V bráne máme určite podporu či už od Irky Jablonskej alebo Soničky Furgalákovej a rozhodujúca bude potom práca v obrane. Verím a dúfam, že hoci nám chýbajú Emma Hudáková s Kikou Pastorkovou, tak dievčatá sa sústredia špeciálne na obranu. Práve tam sa získava sebavedomie. Páčil sa mi herný prejav nášho družstva v Turecku a verím, že v tomto nastolenom trende budeme pokračovať,“ povedala o súperovi a o blížiacich sa zápasoch Sloveniek Šutranová. Reprezentácia sa naposledy predstavila práve v Turecku, kde zdolala domáce i Slovinky a nestačila len na Severné Macedónsko.
V nominácii chýba aj spomínaná Hudáková s Katarínou Kostelnou, ktoré boli pravidelne súčasťou výberu trénera Jana Beňadika na predchádzajúcich zrazoch. „S Emmou sme sa dohodli, že si vyrieši zdravotný stav kolena tak, aby bola k dispozícii na ďalší aprílový zraz. Toto sme mali vopred dohodnuté. Katka hrá so zdravotným obmedzením už od úvodu sezóny a s vysokou pravdepodobnosťou pôjde po sezóne na zákrok, ktorý ju zastaví na dlhšie časové obdobie. Na základe tejto situácie sme sa dohodli, že budeme nominovať hračky, ktoré reálne budú môcť byt v decembri na šampionáte k dispozícii," priblížil tréner, v ktorého nominácii chýba aj spojka Adriana Holejová: „S hráčkou sme diskutovali o podmienkach jej pôsobenia v reprezentácii. My fungujeme na princípe rovnakých pravidiel a podmienok pre všetky hráčky a v tejto chvíli sa nám nepodarilo nájsť zhodu. Do budúcna však ostávame otvorení ďalšiemu dialógu.“
Nominácia Slovenska na marcové zápasy Euro Cupu:
brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)
pivotky: Viktória Györiová (Kisvárdai KKC), Tamara Geffertová (MŠK Iuventa Michalovce)
spojky: Barbora Lanczová (MTK Budapešť), Karin Bujnochová, Erika Rajnohová, Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Alena Dvorščáková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce)
krídelníčky: Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková, Lenka Ratvajská (obe HK Slovan Duslo Šaľa), Eszter Lengyelová (Komáromi KVSE), Natalija Dmytrenková (SPR Sośnica Gliwice)
