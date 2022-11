Hádzanárky SR vybojovali postup, v Lotyšsku vyhrali 43:17

I. fáza kvalifikácie na MS 2023 - 2. zápas:



Lotyšsko - SLOVENSKO 17:43 (11:26)



Najviac gólov Lotyšska: Millerová a Binduková po 4, Bilksteová 3



Najviac gólov SR: Lancz 10, Štefaniková 7, Holejová a Bízik po 5. Rozhodovali: Merisiová, Pepeová (obe Tal.), 7 m hody: 5/3 - 7/7, vylúčené: 4:4.



/prvý zápas 21:46, SLOVENSKO postúpilo do II. fázy/

Valmiera 6. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky zvíťazili v odvetnom zápase I. fázy kvalifikácie o postup na MS 2023 na palubovke Lotyšska vysoko 43:17. Úvodné stretnutie v Šali vyhrali 46:21 a postúpili tak do II. fázy kvalifikácie.Zverenkyne Jorgeho Dueňasa tak inkasovali ešte menej, než na domácej palubovke. Španielsky kormidelník a jeho asistent Peter Pčola sa zameriavajú hlavne na defenzívu a po dueli v Šali neboli spokojní práve s množstvom inkasovaných gólov. O miestenku na svetový šampionát zabojuje 20 tímov vrátane družstiev z prebiehajúcich majstrovstiev Európy. Na MS sa predstaví pätnásť európskych zástupcov vrátane hostiteľských krajín Dánska, Nórska a Švédska.Do vedenia išli opäť ako prvé Lotyšky, keď prekonali Furgalákovú po necelej minúte hry. Udržali ho len osem sekúnd a po dvoch minútach vyhrávali Slovenky. Domáce hádzanárky dokázali držať krok necelých desať minút, z troch gólov padli dva zo siedmich metrov. Potom prišla osemgólová šnúra Sloveniek, počas ktorej trikrát skórovala Bujnochová a Lotyšky pridali piaty gól opäť zo "sedmičky". Ich súperky si však udržiavali náskok a do polčasu ho zvýšili na 15 gólov.Aj druhé dejstvo začali gólovo Lotyšky, no Slovenky pomaly navyšovali náskok. Domácim hráčkam nevychádzala snaha o spevnenie obrany, súperky ich dokázali prekvapiť a predviedli niekoľko vydarených kombinácii. Okrem toho ťažili naďalej z brejkov a svojej pevnej defenzívy, ktorá si strážila domáce hráčky a zvládla aj ich pokusy o úniky. V závere sa ešte blysla niekoľkými kvalitnými zákrokmi lotyšská brankárka Zelčaneová a zmiernila tak nepriaznivý výsledok.