Hádzanárky tímu Handball Hodonín prehrali s DHC Plzeň
Autor TASR
Hodonín 29. marca (TASR) - Hádzanárky tímu Handball Hodonín prehrali v 21. kole MOL ligy s DHC Plzeň 22:33. Jedenástimi gólmi sa v drese hostiek blysla Laura Mancellariová.
21. kolo MOL ligy
Handball Hodonín - DHC Plzeň 22:33 (11:16)
Najviac gólov: Kittiová 8/5, Vichová a Kormuthová po 3 - Mancellariová 11/6, Fenclová 5/1, Buchnerová 5, Rozhodovali: Šlezingr a Špunar, vylúčené: 2:2, 115 divákov
